Do 69% popusta za OpenLIT

Postavite OpenLIT instalacijom jednim klikom.

Otvorenog koda, OpenTelemetry-izvorna platforma za vidljivost i praćenje troškova za LLM i generativne AI aplikacije.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OpenLIT instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OpenLIT

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OpenLIT

OpenLIT je inženjerska platforma za umjetnu inteligenciju otvorenog koda koja LLM i generativnim AI aplikacijama pruža cjelovitu vidljivost stoga s jednom linijom instrumentacije. Bilježi tragove, korištenje tokena, latenciju, pogreške i troškove kod više od 50 LLM pružatelja, vektorskih baza podataka, GPU-ova i agentskih okvira — sve koristeći izvorne semantičke konvencije OpenTelemetryja, tako da postojeći OTel cjevovodi rade bez prilagođenih SDK-ova.

Samostalno hostiranje OpenLIT-a na vašem vlastitom VPS-u zadržava sadržaj upita, korištenje modela i aktivnost API ključeva na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez cijena po tokenu ili ograničenja broja korisnika koje nameće SaaS dobavljač. ClickHouse pohrana obrađuje telemetriju velikog volumena, a priloženi OTel kolektor izlaže OTLP gRPC i HTTP krajnje točke spremne za OpenLIT SDK ili bilo koju drugu uslugu instrumentiranu OTel-om.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

OpenLIT ključne značajke

LLM observability

Zabilježite upite, dovršetke, tokene, latenciju i pogreške kod više od 50 pružatelja LLM-a uz samo dvije linije koda za postavljanje SDK-a.

Praćenje troškova

Pratite potrošnju po zahtjevu, po modelu i po aplikaciji u stvarnom vremenu koristeći ugrađene cijene za glavne pružatelje LLM-a.

Izvorni OpenTelemetry

Koristi standardne OTel semantičke konvencije za generativnu umjetnu inteligenciju, tako da bilo koja usluga instrumentirana OTel-om šalje podatke bez SDK-ova dobavljača.

GPU nadzor

Prikupljajte metrike NVIDIA i AMD GPU-a — iskorištenost, memoriju, temperaturu i potrošnju energije — uz telemetriju modela.

Upravljanje upitima i trezorom

Verzionirajte upite, pokrenite eksperimente i pohranite API ključeve pružatelja u ugrađenom trezoru tajni s pristupom temeljenim na ulogama.

Poligon i evaluacije

Usporedite odgovore modela jedan pored drugog i pokrenite automatizirane evaluacije za ocjenjivanje kvalitete, pristranosti i halucinacija.

Zašto pokrenuti OpenLIT na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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