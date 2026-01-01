OpenLIT je inženjerska platforma za umjetnu inteligenciju otvorenog koda koja LLM i generativnim AI aplikacijama pruža cjelovitu vidljivost stoga s jednom linijom instrumentacije. Bilježi tragove, korištenje tokena, latenciju, pogreške i troškove kod više od 50 LLM pružatelja, vektorskih baza podataka, GPU-ova i agentskih okvira — sve koristeći izvorne semantičke konvencije OpenTelemetryja, tako da postojeći OTel cjevovodi rade bez prilagođenih SDK-ova.

Samostalno hostiranje OpenLIT-a na vašem vlastitom VPS-u zadržava sadržaj upita, korištenje modela i aktivnost API ključeva na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez cijena po tokenu ili ograničenja broja korisnika koje nameće SaaS dobavljač. ClickHouse pohrana obrađuje telemetriju velikog volumena, a priloženi OTel kolektor izlaže OTLP gRPC i HTTP krajnje točke spremne za OpenLIT SDK ili bilo koju drugu uslugu instrumentiranu OTel-om.