Postavite OpenLIT instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda, OpenTelemetry-izvorna platforma za vidljivost i praćenje troškova za LLM i generativne AI aplikacije.
Odaberite VPS plan za OpenLIT
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenLIT
OpenLIT je inženjerska platforma za umjetnu inteligenciju otvorenog koda koja LLM i generativnim AI aplikacijama pruža cjelovitu vidljivost stoga s jednom linijom instrumentacije. Bilježi tragove, korištenje tokena, latenciju, pogreške i troškove kod više od 50 LLM pružatelja, vektorskih baza podataka, GPU-ova i agentskih okvira — sve koristeći izvorne semantičke konvencije OpenTelemetryja, tako da postojeći OTel cjevovodi rade bez prilagođenih SDK-ova.
Samostalno hostiranje OpenLIT-a na vašem vlastitom VPS-u zadržava sadržaj upita, korištenje modela i aktivnost API ključeva na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez cijena po tokenu ili ograničenja broja korisnika koje nameće SaaS dobavljač. ClickHouse pohrana obrađuje telemetriju velikog volumena, a priloženi OTel kolektor izlaže OTLP gRPC i HTTP krajnje točke spremne za OpenLIT SDK ili bilo koju drugu uslugu instrumentiranu OTel-om.
OpenLIT ključne značajke
LLM observability
Zabilježite upite, dovršetke, tokene, latenciju i pogreške kod više od 50 pružatelja LLM-a uz samo dvije linije koda za postavljanje SDK-a.
Praćenje troškova
Pratite potrošnju po zahtjevu, po modelu i po aplikaciji u stvarnom vremenu koristeći ugrađene cijene za glavne pružatelje LLM-a.
Izvorni OpenTelemetry
Koristi standardne OTel semantičke konvencije za generativnu umjetnu inteligenciju, tako da bilo koja usluga instrumentirana OTel-om šalje podatke bez SDK-ova dobavljača.
GPU nadzor
Prikupljajte metrike NVIDIA i AMD GPU-a — iskorištenost, memoriju, temperaturu i potrošnju energije — uz telemetriju modela.
Upravljanje upitima i trezorom
Verzionirajte upite, pokrenite eksperimente i pohranite API ključeve pružatelja u ugrađenom trezoru tajni s pristupom temeljenim na ulogama.
Poligon i evaluacije
Usporedite odgovore modela jedan pored drugog i pokrenite automatizirane evaluacije za ocjenjivanje kvalitete, pristranosti i halucinacija.
Zašto pokrenuti OpenLIT na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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