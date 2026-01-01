Do 69% popusta za SolidInvoice

Implementirajte SolidInvoice instalacijom jednim klikom.

Aplikacija za izdavanje računa otvorenog koda, temeljena na Symfonyju, namijenjena slobodnjacima i malim poduzećima za upravljanje klijentima, ponudama i plaćanjima.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Implementirajte SolidInvoice instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za SolidInvoice

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz SolidInvoice

SolidInvoice je aplikacija za izdavanje računa otvorenog koda izgrađena na Symfony frameworku, dizajnirana za freelancere, konzultante i mala poduzeća koja trebaju čist, fokusiran alat za naplatu bez mjesečnih SaaS naknada. Pokriva cijeli tijek rada od ponude do naplate: upravljanje klijentima i kontaktima, slanje ponuda koje se pretvaraju u račune, praćenje plaćanja te konfiguriranje poreza i valuta kako bi odgovarali vašoj jurisdikciji.

Samostalno hostiranje SolidInvoicea na vlastitom VPS-u čuva zapise klijenata, povijest računa i podatke o plaćanju na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez naplate po korisniku, bez naknada po računu i bez pristupa trećih strana osjetljivim financijskim informacijama. Čarobnjak za prvo pokretanje vodi vas kroz postavljanje baze podataka i stvaranje početnog administratorskog računa, a priložena MySQL usluga pohranjuje sve transakcijske podatke iza HTTPS-a kojim upravlja Traefik od prve implementacije.

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Što možete izgraditi uz {name}

SolidInvoice ključne značajke

Ponude i računi

Izradite profesionalne ponude koje se jednim klikom pretvaraju u račune, uklanjajući dvostruki unos podataka u cijelom tijeku rada od prodaje do naplate.

Upravljanje klijentima

Pratite klijente, kontakte i kreditne salda u središnjem direktoriju s poviješću računa po klijentu i neplaćenim saldima.

Ponavljajući računi

Zakažite ponavljajuće račune za klijente s paušalnim ugovorom i naplatu pretplate, s automatskim generiranjem u ciklusu koji definirate.

Praćenje plaćanja

Evidentirajte djelomične i pune uplate za račune, s ugrađenom podrškom za proširive sustave za plaćanje poput Stripe-a i PayPal-a.

Više valuta i porez

Fakturirajte međunarodnim klijentima u njihovoj lokalnoj valuti i konfigurirajte više poreznih stopa za rukovanje PDV-om, GST-om i regionalnim poreznim strukturama.

Izgrađeno na Symfonyju

Pokreće ga zreli Symfony PHP framework, pružajući stabilan, proširiv temelj s dugoročnim iskustvom održavanja.

Zašto pokrenuti SolidInvoice na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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