SolidInvoice je aplikacija za izdavanje računa otvorenog koda izgrađena na Symfony frameworku, dizajnirana za freelancere, konzultante i mala poduzeća koja trebaju čist, fokusiran alat za naplatu bez mjesečnih SaaS naknada. Pokriva cijeli tijek rada od ponude do naplate: upravljanje klijentima i kontaktima, slanje ponuda koje se pretvaraju u račune, praćenje plaćanja te konfiguriranje poreza i valuta kako bi odgovarali vašoj jurisdikciji.

Samostalno hostiranje SolidInvoicea na vlastitom VPS-u čuva zapise klijenata, povijest računa i podatke o plaćanju na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez naplate po korisniku, bez naknada po računu i bez pristupa trećih strana osjetljivim financijskim informacijama. Čarobnjak za prvo pokretanje vodi vas kroz postavljanje baze podataka i stvaranje početnog administratorskog računa, a priložena MySQL usluga pohranjuje sve transakcijske podatke iza HTTPS-a kojim upravlja Traefik od prve implementacije.