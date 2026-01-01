Implementirajte SolidInvoice instalacijom jednim klikom.
Aplikacija za izdavanje računa otvorenog koda, temeljena na Symfonyju, namijenjena slobodnjacima i malim poduzećima za upravljanje klijentima, ponudama i plaćanjima.
Odaberite VPS plan za SolidInvoice
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SolidInvoice
SolidInvoice je aplikacija za izdavanje računa otvorenog koda izgrađena na Symfony frameworku, dizajnirana za freelancere, konzultante i mala poduzeća koja trebaju čist, fokusiran alat za naplatu bez mjesečnih SaaS naknada. Pokriva cijeli tijek rada od ponude do naplate: upravljanje klijentima i kontaktima, slanje ponuda koje se pretvaraju u račune, praćenje plaćanja te konfiguriranje poreza i valuta kako bi odgovarali vašoj jurisdikciji.
Samostalno hostiranje SolidInvoicea na vlastitom VPS-u čuva zapise klijenata, povijest računa i podatke o plaćanju na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez naplate po korisniku, bez naknada po računu i bez pristupa trećih strana osjetljivim financijskim informacijama. Čarobnjak za prvo pokretanje vodi vas kroz postavljanje baze podataka i stvaranje početnog administratorskog računa, a priložena MySQL usluga pohranjuje sve transakcijske podatke iza HTTPS-a kojim upravlja Traefik od prve implementacije.
SolidInvoice ključne značajke
Ponude i računi
Izradite profesionalne ponude koje se jednim klikom pretvaraju u račune, uklanjajući dvostruki unos podataka u cijelom tijeku rada od prodaje do naplate.
Upravljanje klijentima
Pratite klijente, kontakte i kreditne salda u središnjem direktoriju s poviješću računa po klijentu i neplaćenim saldima.
Ponavljajući računi
Zakažite ponavljajuće račune za klijente s paušalnim ugovorom i naplatu pretplate, s automatskim generiranjem u ciklusu koji definirate.
Praćenje plaćanja
Evidentirajte djelomične i pune uplate za račune, s ugrađenom podrškom za proširive sustave za plaćanje poput Stripe-a i PayPal-a.
Više valuta i porez
Fakturirajte međunarodnim klijentima u njihovoj lokalnoj valuti i konfigurirajte više poreznih stopa za rukovanje PDV-om, GST-om i regionalnim poreznim strukturama.
Izgrađeno na Symfonyju
Pokreće ga zreli Symfony PHP framework, pružajući stabilan, proširiv temelj s dugoročnim iskustvom održavanja.
Zašto pokrenuti SolidInvoice na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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