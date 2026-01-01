Mazanoke je samostalno hostiran optimizator slika koji u potpunosti radi u pregledniku. Kada korisnici komprimiraju, mijenjaju veličinu ili pretvaraju slike putem Mazanoke sučelja, sva se obrada odvija lokalno na njihovom uređaju — nikakvi podaci o slikama ne prenose se na poslužitelj niti bilo kojoj trećoj strani. To ga čini prikladnim za obradu osjetljivih slika koje se ne mogu prenijeti na alate za kompresiju u oblaku.

Za razliku od usluga optimizacije slika s hostingom, samostalno hostiranje Mazanokea na vašem VPS-u vašem timu pruža privatnu, uvijek dostupnu krajnju točku za obradu slika. Podržava širok raspon formata, automatski uklanja EXIF metapodatke kao što su GPS lokacija i vremenske oznake, te se može zaštititi opcionalnom HTTP osnovnom autentifikacijom za ograničavanje pristupa.