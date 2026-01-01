Postavite Mazanoke jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Preglednički optimizator slika koji prioritet daje privatnosti, a komprimira i pretvara slike bez prijenosa na bilo koji poslužitelj.
Odaberite VPS plan za Mazanoke
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mazanoke
Mazanoke je samostalno hostiran optimizator slika koji u potpunosti radi u pregledniku. Kada korisnici komprimiraju, mijenjaju veličinu ili pretvaraju slike putem Mazanoke sučelja, sva se obrada odvija lokalno na njihovom uređaju — nikakvi podaci o slikama ne prenose se na poslužitelj niti bilo kojoj trećoj strani. To ga čini prikladnim za obradu osjetljivih slika koje se ne mogu prenijeti na alate za kompresiju u oblaku.
Za razliku od usluga optimizacije slika s hostingom, samostalno hostiranje Mazanokea na vašem VPS-u vašem timu pruža privatnu, uvijek dostupnu krajnju točku za obradu slika. Podržava širok raspon formata, automatski uklanja EXIF metapodatke kao što su GPS lokacija i vremenske oznake, te se može zaštititi opcionalnom HTTP osnovnom autentifikacijom za ograničavanje pristupa.
Mazanoke ključne značajke
Obrada u pregledniku
Sva kompresija i konverzija slika odvija se lokalno u pregledniku — podaci o slikama ne šalju se na poslužitelj niti na bilo koju vanjsku uslugu.
Višeformatna pretvorba
Pretvarajte između JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO i TIFF formata u bilo kojoj kombinaciji s podesivim postavkama kvalitete.
Automatsko uklanjanje EXIF-a
Uklonite ugrađene metapodatke uključujući GPS lokaciju, vremenske oznake i informacije o kameri sa slika prije dijeljenja.
HTTP basic auth
Pristup je zaštićen HTTP osnovnom autentifikacijom po zadanim postavkama, čime je vaša instanca ograničena samo na ovlaštene korisnike.
PWA offline podrška
Instalirajte Mazanoke kao progresivnu web aplikaciju za obradu slika izvan mreže bez potrebe za internetskom vezom.
Zašto pokrenuti Mazanoke na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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