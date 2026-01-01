Monica je sustav za upravljanje osobnim odnosima otvorenog koda izgrađen s Laravelom koji vam pomaže zapamtiti sve važno o ljudima u vašem životu. Dokumentirajte kontakte, razgovore, rođendane, ideje za poklone, dugove i životne događaje u jednom privatnom sučelju dostupnom na 27 jezika. Za razliku od društvenih mreža i upravitelja kontakata u oblaku, Monica je dizajnirana za samostalno hostiranje tako da vaši najosobniji podaci nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu.

Budući da Monica pohranjuje detalje o odnosima koje nikada ne biste povjerili komercijalnoj platformi — obiteljsku zdravstvenu povijest, privatne razgovore, osobne preferencije — pokretanje na vlastitom VPS-u osigurava potpunu suverenost podataka bez oglašavanja, bez praćenja ponašanja i bez pristupa trećih strana vašim informacijama.