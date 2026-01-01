Instalirajte Monicu jednim klikom.
Upravitelj osobnih odnosa otvorenog koda za privatno praćenje kontakata, razgovora i životnih događaja.
Odaberite VPS plan za Monica
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Monica
Monica je sustav za upravljanje osobnim odnosima otvorenog koda izgrađen s Laravelom koji vam pomaže zapamtiti sve važno o ljudima u vašem životu. Dokumentirajte kontakte, razgovore, rođendane, ideje za poklone, dugove i životne događaje u jednom privatnom sučelju dostupnom na 27 jezika. Za razliku od društvenih mreža i upravitelja kontakata u oblaku, Monica je dizajnirana za samostalno hostiranje tako da vaši najosobniji podaci nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu.
Budući da Monica pohranjuje detalje o odnosima koje nikada ne biste povjerili komercijalnoj platformi — obiteljsku zdravstvenu povijest, privatne razgovore, osobne preferencije — pokretanje na vlastitom VPS-u osigurava potpunu suverenost podataka bez oglašavanja, bez praćenja ponašanja i bez pristupa trećih strana vašim informacijama.
Monica ključne značajke
Dnevnik kontakata
Zabilježite svaki razgovor, aktivnost i interakciju s kontaktom, zajedno s bilješkama i podsjetnicima, kako ništa važno ne bi bilo zaboravljeno.
Podsjetnici za rođendane i događaje
Postavite podsjetnike e-poštom za rođendane, godišnjice i prilagođene događaje kako nikada ne biste propustili važan datum u vezi.
Praćenje darova i dugova
Zabilježite ideje za poklone i prošle poklone po kontaktu, te pratite neformalne dugove i pozajmice kako biste održali odnose bez financijskih nejasnoća.
Mapiranje odnosa
Definirajte odnose između kontakata i izgradite obiteljska stabla kako biste razumjeli i dokumentirali veze između ljudi koje poznajete.
Potpuno vlasništvo nad privatnošću
Svi podaci ostaju na vašem VPS-u bez pristupa trećih strana, bez profiliranja za oglašavanje i uz potpunu kontrolu nad sigurnosnim kopijama i izvozima.
Zašto pokrenuti Monica na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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