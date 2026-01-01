Postavite ONLYOFFICE Docs instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostani online uredski paket s kolaborativnim uređivanjem Word, Excel i PowerPoint datoteka u stvarnom vremenu u vašem pregledniku.
Odaberite VPS plan za ONLYOFFICE Docs
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) je internetski uredski paket otvorenog koda koji omogućuje suradničko uređivanje u pregledniku DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF i drugih formata na vašem vlastitom poslužitelju. Pruža savršenu kompatibilnost s formatima Microsoft Officea, čineći ga besprijekornom zamjenom za uredske alate u oblaku bez izlaganja vaših dokumenata uslugama trećih strana.
Samostalno hostiranje ONLYOFFICE Docs stavlja privatnost dokumenata na prvo mjesto — datoteke nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Integrira se s Nextcloudom, ownCloudom, Seafileom i desecima drugih platformi putem službenih konektora i koristi sigurnost JWT tokena za zaštitu pristupa API-ju. Community Edition podržava do 20 istodobnih veza za uređivanje bez naknade.
ONLYOFFICE Docs ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više korisnika može zajednički uređivati dokumente, proračunske tablice i prezentacije istovremeno uz praćenje kursora uživo, komentare i praćenje promjena.
MS Office kompatibilnost
Otvarajte, uređujte i spremajte DOCX, XLSX i PPTX datoteke s visokom vjernošću — bez artefakata konverzije formata ili pomaka u izgledu.
Višeformatska podrška
Podržava DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF i više u uređivačima dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija.
JWT API sigurnost
Validacija JSON Web Tokena osigurava svaki API zahtjev, osiguravajući da samo ovlaštene integracije i korisnici mogu pristupiti poslužitelju dokumenata.
Nextcloud i Seafile integracija
Službeni konektori za Nextcloud, ownCloud, Seafile i 40+ drugih platformi pretvaraju ONLYOFFICE Docs u pozadinski sustav za zajedničko uređivanje koji se jednostavno integrira.
PDF uređivač i obrasci
Uređujte PDF-ove i stvarajte PDF obrasce za ispunjavanje izravno u pregledniku bez dodatnog softvera ili dodataka.
Zašto pokrenuti ONLYOFFICE Docs na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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