ONLYOFFICE Docs (Document Server) je internetski uredski paket otvorenog koda koji omogućuje suradničko uređivanje u pregledniku DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF i drugih formata na vašem vlastitom poslužitelju. Pruža savršenu kompatibilnost s formatima Microsoft Officea, čineći ga besprijekornom zamjenom za uredske alate u oblaku bez izlaganja vaših dokumenata uslugama trećih strana.

Samostalno hostiranje ONLYOFFICE Docs stavlja privatnost dokumenata na prvo mjesto — datoteke nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Integrira se s Nextcloudom, ownCloudom, Seafileom i desecima drugih platformi putem službenih konektora i koristi sigurnost JWT tokena za zaštitu pristupa API-ju. Community Edition podržava do 20 istodobnih veza za uređivanje bez naknade.