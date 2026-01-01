ByteChef je open-source low-code platforma koja timovima omogućuje izradu API integracija i automatizaciju radnih procesa preko SaaS aplikacija, internih API-ja i baza podataka putem vizualnog uređivača. Uz podršku za više od 200 komponenti i više programskih jezika, i tehnički i netehnički korisnici mogu izgraditi sofisticirane automatizacije bez pisanja opsežnog koda.

Samostalno ugošćivanje ByteChefa na vlastitom VPS-u drži vašu logiku radnog procesa, vjerodajnice i poslovne podatke u potpunosti pod vašom kontrolom — bez pristupa dobavljača, bez cijena temeljenih na korištenju i bez ovisnosti o cloud rješenju za automatizaciju treće strane.