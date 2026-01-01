Postavite Polaris instalacijom jednim klikom.
Lagan, Rust-om pogonjen poslužitelj za strujanje glazbe koji vašu osobnu kolekciju stavlja na svaki uređaj koji posjedujete.
Odaberite VPS plan za Polaris
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Polaris
Polaris je poslužitelj za streaming glazbe otvorenog koda napisan u Rustu, izgrađen kako bi osobna glazbena biblioteka bila dostupna s bilo kojeg preglednika ili mobilnog uređaja uz minimalan hardver. Jezgra Rusta održava potrošnju memorije i opterećenje procesora dovoljno niskima za ugodno pokretanje na početnim VPS planovima, dok udobno indeksira biblioteke s desecima tisuća pjesama u FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV i AIFF formatima.
Samostalno hostiranje Polarisa drži svaki album, rip i Bandcamp preuzimanje pod vašom kontrolom bez mjesečne naknade, bez promjene kataloga i bez podataka o slušanju prodanih trećim stranama. Prva osoba koja otvori web sučelje dovršava kratki čarobnjak za postavljanje koji povezuje putanju biblioteke s administratorskim računom, tako da početne vjerodajnice nikada ne pojavljuju u zapisnicima ili u predlošku za implementaciju.
Polaris ključne značajke
Rust performanse
Izvorna Rust implementacija održava nisku potrošnju memorije i CPU-a tako da velika biblioteka radi glatko čak i na najmanjim VPS planovima.
Podrška za bezgubitni format
Strimira FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV i AIFF u originalnoj kvaliteti bez prisilnog ponovnog kodiranja vaših mastera.
Čarobnjak za početno postavljanje
Vođeni tijek dobrodošlice povezuje vašu glazbenu mapu s administratorskim računom pri prvom učitavanju, bez unaprijed kodiranih zadanih vjerodajnica u slici.
Višekorisničke playliste
Svaki član kućanstva dobiva vlastiti račun, popise za reprodukciju i povijest slušanja bez miješanja knjižnica na zajedničkom serveru.
Subsonic-kompatibilan API
Otkriva API kompatibilan sa Subsonicom tako da se deseci iOS, Android i desktop klijenata iz zajednice mogu povezati bez vlasničke aplikacije.
Administracija putem preglednika
Cjelokupna konfiguracija — korisnici, točke montiranja, DDNS, pravila za omote albuma — može se uređivati putem web sučelja bez pristupa spremniku putem ljuske.
Zašto pokrenuti Polaris na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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