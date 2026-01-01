Polaris je poslužitelj za streaming glazbe otvorenog koda napisan u Rustu, izgrađen kako bi osobna glazbena biblioteka bila dostupna s bilo kojeg preglednika ili mobilnog uređaja uz minimalan hardver. Jezgra Rusta održava potrošnju memorije i opterećenje procesora dovoljno niskima za ugodno pokretanje na početnim VPS planovima, dok udobno indeksira biblioteke s desecima tisuća pjesama u FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV i AIFF formatima.

Samostalno hostiranje Polarisa drži svaki album, rip i Bandcamp preuzimanje pod vašom kontrolom bez mjesečne naknade, bez promjene kataloga i bez podataka o slušanju prodanih trećim stranama. Prva osoba koja otvori web sučelje dovršava kratki čarobnjak za postavljanje koji povezuje putanju biblioteke s administratorskim računom, tako da početne vjerodajnice nikada ne pojavljuju u zapisnicima ili u predlošku za implementaciju.