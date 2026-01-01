Implementirajte Firefox instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran Firefox preglednik dostupan s bilo kojeg uređaja putem web sučelja, s trajnim oznakama, proširenjima i postavkama.
Odaberite VPS plan za Firefox
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Firefox
Firefox u Dockeru pokreće potpuno opremljen preglednik na vašem VPS-u i prenosi ga na bilo koji moderni web preglednik putem web-baziranog grafičkog sučelja. To vam pruža izolirano okruženje za pregledavanje koje štiti vaše lokalne uređaje, maskira vašu kućnu IP adresu i omogućuje vam održavanje dosljednog profila pregledavanja — zajedno s oznakama, lozinkama i proširenjima — dostupnog s bilo kojeg mjesta na svijetu.
Samostalno hostiranje Firefoxa na vašem VPS-u znači da se vaše sesije pregledavanja nikada ne obrađuju putem komercijalne usluge udaljene radne površine, pružajući istraživačima sigurnosti, korisnicima svjesnim privatnosti i udaljenim timovima privatan, uvijek dostupan preglednik pod njihovom vlastitom kontrolom.
Firefox ključne značajke
Izolirano okruženje za pregledavanje
Pregledavajte s IP adrese VPS-a umjesto vaše lokalne veze, štiteći vaš lokalni sustav od web prijetnji i maskirajući vašu kućnu adresu.
Trajni profil
Oznake, povijest, lozinke i instalirana proširenja preživljavaju ponovna pokretanja spremnika, pružajući vam dosljedno iskustvo pregledavanja svaki put.
Pristup s bilo kojeg uređaja
Otvorite svoju sesiju preglednika u bilo kojem modernom web pregledniku — nije potrebna instalacija softvera niti VNC klijent na uređaju s kojeg pristupate.
Podrška za proširenja
Instalirajte bilo koji dodatak za Firefox, uključujući blokatore oglasa, upravitelje lozinki i alate za privatnost, baš kao što biste to učinili na lokalnoj instalaciji Firefoxa.
Audio streaming
Web audio je po zadanim postavkama omogućeno tako da možete reproducirati medije, gledati videozapise i koristiti glasovne aplikacije temeljene na webu putem udaljene sesije.
Zašto pokrenuti Firefox na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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