Firefox u Dockeru pokreće potpuno opremljen preglednik na vašem VPS-u i prenosi ga na bilo koji moderni web preglednik putem web-baziranog grafičkog sučelja. To vam pruža izolirano okruženje za pregledavanje koje štiti vaše lokalne uređaje, maskira vašu kućnu IP adresu i omogućuje vam održavanje dosljednog profila pregledavanja — zajedno s oznakama, lozinkama i proširenjima — dostupnog s bilo kojeg mjesta na svijetu.

Samostalno hostiranje Firefoxa na vašem VPS-u znači da se vaše sesije pregledavanja nikada ne obrađuju putem komercijalne usluge udaljene radne površine, pružajući istraživačima sigurnosti, korisnicima svjesnim privatnosti i udaljenim timovima privatan, uvijek dostupan preglednik pod njihovom vlastitom kontrolom.