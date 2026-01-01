Postavite Smocker instalacijom jednim klikom.
Jednostavan i učinkovit HTTP mock poslužitelj i proxy s ugrađenim administratorskim sučeljem za testiranje i otklanjanje pogrešaka API-ja.
Odaberite VPS plan za Smocker
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Smocker
Smocker je open-source HTTP mock poslužitelj i proxy izgrađen za inženjere kojima su potrebni realistični, deterministički API odgovori tijekom razvoja i testiranja. Programeri definiraju mock krajnje točke deklarativno u YAML-u ili JSON-u, ponovno reproduciraju scenarije i pregledavaju svaki dolazni zahtjev u administratorskom UI-ju uživo bez pisanja ikakvog spojnog koda.
Samostalno hostiranje Smockera na vlastitom VPS-u timovima pruža zajedničko okruženje za mockanje za integracijske testove, provjeru ugovora i demo prezentacije, s potpunom kontrolom nad mrežnim pristupom, snimljenim prometom i jamstvima dostupnosti koje javne usluge za mockanje ne mogu nadmašiti.
Smocker ključne značajke
Deklarativni mockovi
Definirajte HTTP odgovore u YAML-u ili JSON-u s podudarnicima zahtjeva, dinamičkim predlošcima i uređenim scenarijima za predvidljiva testna izvođenja.
Administratorsko UI uživo
Pregledajte svaki dolazni zahtjev, pregledajte podudarne makete i resetirajte stanje s nadzorne ploče temeljene na pregledniku, izgrađene za brze povratne petlje.
Proxy i snimanje
Proslijedite neusklađene zahtjeve stvarnom uzvodnom poslužitelju i zabilježite odgovore kao ponovno iskoristive makete za offline testiranje.
Sesije i povijest
Grupirajte pozive u imenovane sesije kako biste izolirali testna pokretanja, ponovno reproducirali promet i usporedili ponašanje kroz izdanja.
REST API kontrola
Upravljajte mockovima, sesijama i poviješću programski iz CI cjevovoda koristeći potpuni REST API.
Lagani spremnik
Jedna Go binarna datoteka pakirana kao mala Docker slika pokreće se u milisekundama i radi udobno na bilo kojem VPS planu.
Zašto pokrenuti Smocker na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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