Smocker je open-source HTTP mock poslužitelj i proxy izgrađen za inženjere kojima su potrebni realistični, deterministički API odgovori tijekom razvoja i testiranja. Programeri definiraju mock krajnje točke deklarativno u YAML-u ili JSON-u, ponovno reproduciraju scenarije i pregledavaju svaki dolazni zahtjev u administratorskom UI-ju uživo bez pisanja ikakvog spojnog koda.

Samostalno hostiranje Smockera na vlastitom VPS-u timovima pruža zajedničko okruženje za mockanje za integracijske testove, provjeru ugovora i demo prezentacije, s potpunom kontrolom nad mrežnim pristupom, snimljenim prometom i jamstvima dostupnosti koje javne usluge za mockanje ne mogu nadmašiti.