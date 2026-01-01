Postavite Zammad jednim klikom.
Open-source platforma za službu za pomoć i korisničku podršku koja e-poštu, chat i društvene kanale integrira u jedinstveni sustav za upravljanje zahtjevima.
Odaberite VPS plan za Zammad
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Zammad
Zammad je potpuno open-source sustav za korisničku podršku koji objedinjuje razgovore putem e-pošte, chata, telefona, Twittera, Facebooka i Telegrama u jedan red čekanja za tikete. Agenti rade iz jedne pristigle pošte dok vas korisnici kontaktiraju putem kanala koji preferiraju, a svaka interakcija bilježi se u jedinstvenom korisničkom profilu s potpunom povijesti revizije.
Samostalno hostiranje Zammada na vlastitom VPS-u čuva korisničke podatke, transkripte razgovora i SLA metrike pod vašom kontrolom bez naknada za licenciranje po agentu. Platforma se skalira od podrške za jednu osobu do operacije s više timova s prilagođenim tijekovima rada, člancima baze znanja i praćenjem vremena.
Zammad ključne značajke
Višekanalna pristigla pošta
Preuzmite zahtjeve s e-pošte, web chata, Telegrama, Twittera, Facebooka i telefona u jedan red čekanja kako agenti nikada ne bi prebacivali između alata.
SLA i eskalacija
Definirajte ciljeve odgovora i rješavanja po korisniku ili vrsti tiketa, uz automatske eskalacije kada rokovi isteknu.
Baza znanja
Objavite javne i interne članke s višejezičnom podrškom kako biste smanjili broj ponavljajućih upita i brže uveli nove agente u posao.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretraga podržana Elasticsearchom kroz svaki zahtjev, članak i zapis o korisniku vraća rezultate u milisekundama čak i pri velikom opterećenju.
Prilagođeni tijekovi rada
Izradite automatizacije temeljene na okidačima i zakazane poslove koji usmjeravaju tikete, šalju odgovore i ažuriraju polja bez pisanja koda.
REST API i webhooks
Integrirajte Zammad s CRM-ovima, alatima za nadzor i chatbotovima putem sveobuhvatnog REST API-ja i odlaznih web-kuka.
Zašto pokrenuti Zammad na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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