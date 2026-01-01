Zammad je potpuno open-source sustav za korisničku podršku koji objedinjuje razgovore putem e-pošte, chata, telefona, Twittera, Facebooka i Telegrama u jedan red čekanja za tikete. Agenti rade iz jedne pristigle pošte dok vas korisnici kontaktiraju putem kanala koji preferiraju, a svaka interakcija bilježi se u jedinstvenom korisničkom profilu s potpunom povijesti revizije.

Samostalno hostiranje Zammada na vlastitom VPS-u čuva korisničke podatke, transkripte razgovora i SLA metrike pod vašom kontrolom bez naknada za licenciranje po agentu. Platforma se skalira od podrške za jednu osobu do operacije s više timova s prilagođenim tijekovima rada, člancima baze znanja i praćenjem vremena.