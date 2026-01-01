Mixpost je samostalno hostirana platforma za zakazivanje i upravljanje objavama na društvenim mrežama, izgrađena kao besplatna alternativa Bufferu, Hootsuiteu i drugim komercijalnim alatima za zakazivanje objava na društvenim mrežama. Omogućuje agencijama, marketinškim stručnjacima i individualnim kreatorima da planiraju, zakazuju i objavljuju sadržaj na više društvenih mreža iz jednog kalendara, bez naknada po računu, ograničenja objava ili kvota za analitiku. Čisto web korisničko sučelje (UI) pruža vizualno zakazivanje sadržaja, medijsku biblioteku, predloške objava i prikazivanje pregleda po platformi.

Samostalno hostiranje Mixposta na vašem VPS-u čuva svaku objavu, zakazani red čekanja, analitički događaj i povezani društveni račun unutar vaše infrastrukture, umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane koji bi mogao promijeniti cijene ili nametnuti ograničenja API stope.