Postavite Mixpost instalacijom u jednom kliku.
Samostalno hostirana platforma za zakazivanje i upravljanje društvenim medijima, izgrađena kao alternativa za Buffer, Hootsuite i druge komercijalne alate za zakazivanje.
Odaberite VPS plan za Mixpost
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mixpost
Mixpost je samostalno hostirana platforma za zakazivanje i upravljanje objavama na društvenim mrežama, izgrađena kao besplatna alternativa Bufferu, Hootsuiteu i drugim komercijalnim alatima za zakazivanje objava na društvenim mrežama. Omogućuje agencijama, marketinškim stručnjacima i individualnim kreatorima da planiraju, zakazuju i objavljuju sadržaj na više društvenih mreža iz jednog kalendara, bez naknada po računu, ograničenja objava ili kvota za analitiku. Čisto web korisničko sučelje (UI) pruža vizualno zakazivanje sadržaja, medijsku biblioteku, predloške objava i prikazivanje pregleda po platformi.
Samostalno hostiranje Mixposta na vašem VPS-u čuva svaku objavu, zakazani red čekanja, analitički događaj i povezani društveni račun unutar vaše infrastrukture, umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane koji bi mogao promijeniti cijene ili nametnuti ograničenja API stope.
Mixpost ključne značajke
Višeplatformsko zakazivanje
Zakažite objave za Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon i još mnogo toga iz jedinstvenog kalendara s pregledom i prilagodbom po platformi.
Drag-and-drop kalendar
Vizualni kalendar sadržaja s povlačenjem i ispuštanjem za promjenu rasporeda, kategorijama označenim bojama i skupnim operacijama za organiziranje kampanja kroz više tjedana.
Medijska knjižnica
Ugrađena knjižnica medija s prijenosom slika i videozapisa, automatskim prepoznavanjem formata i resursima za višekratnu upotrebu u objavama i predlošcima.
Više radnih prostora
Organizirajte račune i kampanje u zasebne radne prostore s korisničkim dozvolama po radnom prostoru — savršeno za agencije koje upravljaju mnogim klijentima.
Tijekovi odobrenja
Neobavezni redovi za odobrenje omogućuju članovima tima da pripreme nacrte objava za pregled prije nego što budu zakazane ili objavljene, podržavajući radne procese klijenata agencija.
REST API
Potpuni REST API omogućuje integracije s vanjskim alatima — generatorima sadržaja, analitičkim nadzornim pločama ili prilagođenim obrascima za prijavu koji se unose u redove čekanja.
Zašto pokrenuti Mixpost na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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