Gramps Web je kolaborativno web sučelje za Gramps, najrašireniju open-source genealošku platformu. Ono pretvara vašu privatnu bazu podataka obiteljskog stabla u višekorisničku web aplikaciju — dostupnu iz bilo kojeg preglednika — zajedno s interaktivnim grafikonima, kartama, pretraživanjem cijelog teksta i alatima za analizu DNK. Za razliku od usluga genealogije u oblaku koje monetiziraju vaše podatke o obiteljskoj povijesti, Gramps Web radi u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u, držeći svaki zapis o precima, dokument i fotografiju pod vašom potpunom kontrolom.

Gramps Web koristi izvorni format baze podataka Grampsa, tako da se postojeći podaci Grampsa s desktopa izravno uvoze, a promjene napravljene putem web sučelja sinkroniziraju se natrag s desktop aplikacijom. Prvi korisnik koji se registrira postaje vlasnik stabla i administrator.