Postavite Gramps Web instalacijom jednim klikom.
Samohostirana genealoška platforma za izradu, istraživanje i dijeljenje obiteljskih stabala iz bilo kojeg preglednika.
Odaberite VPS plan za Gramps Web
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gramps Web
Gramps Web je kolaborativno web sučelje za Gramps, najrašireniju open-source genealošku platformu. Ono pretvara vašu privatnu bazu podataka obiteljskog stabla u višekorisničku web aplikaciju — dostupnu iz bilo kojeg preglednika — zajedno s interaktivnim grafikonima, kartama, pretraživanjem cijelog teksta i alatima za analizu DNK. Za razliku od usluga genealogije u oblaku koje monetiziraju vaše podatke o obiteljskoj povijesti, Gramps Web radi u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u, držeći svaki zapis o precima, dokument i fotografiju pod vašom potpunom kontrolom.
Gramps Web koristi izvorni format baze podataka Grampsa, tako da se postojeći podaci Grampsa s desktopa izravno uvoze, a promjene napravljene putem web sučelja sinkroniziraju se natrag s desktop aplikacijom. Prvi korisnik koji se registrira postaje vlasnik stabla i administrator.
Gramps Web ključne značajke
Interaktivne obiteljske karte
Lepezasti grafikoni, prikazi rodoslovlja, stabla potomaka i vizualizacije vremenske linije pružaju različite perspektive na vašu obiteljsku povijest u pregledniku.
Cjelotekstno pretraživanje
Pretražujte svaku osobu, mjesto, događaj, izvor i bilješku u svom stablu trenutačno — uključujući sadržaj unutar priloženih dokumenata i medija.
Sinkronizacija stolnog računala
Koristi Gramps-ov izvorni format baze podataka za dvosmjernu sinkronizaciju s Gramps desktop aplikacijom, tako da web i desktop izmjene ostaju usklađene.
Višekorisnička suradnja
Pozovite članove obitelji s dozvolama temeljenim na ulogama — urednici mogu dodavati zapise dok preglednici mogu samo pregledavati, čime vaši podaci ostaju organizirani.
Alati za analizu DNA
Preglednik kromosoma, vizualizacija dijeljenih segmenata DNK i upravljanje kompletima za integraciju genetskih genealogijskih podataka uz tradicionalne zapise.
Zašto pokrenuti Gramps Web na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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