Postavite Gatus instalacijom jednim klikom.
Stranica statusa za razvojne inženjere s automatiziranim višeprotokolnim nadzorom, uvjetnim upozorenjima i nadzornim pločama o dostupnosti u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Gatus
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gatus
Gatus je alat za nadzor dostupnosti i statusna stranica prvenstveno namijenjena developerima, koja prati ispravnost HTTP API-ja, TCP usluga, DNS zapisa, ICMP ciljeva, SSH hostova, gRPC krajnjih točaka i SSL certifikata iz deklarativne YAML konfiguracije. Procjenjuje uvjete — statusne kodove, vrijeme odziva, sadržaj tijela i istek certifikata — te prikazuje nadzornu ploču u stvarnom vremenu s povijesnim postocima dostupnosti za svaku krajnju točku.
Samostalno hostiranje Gatusa na vlastitom VPS-u čini vašu nadzornu infrastrukturu neovisnom o uslugama koje nadzire, eliminira SaaS naknade po provjeri i omogućuje vam usmjeravanje upozorenja kroz više od 40 integracija — uključujući Slack, Discord, PagerDuty i Telegram — bez da vaši podaci o nadzoru napuštaju vaše okruženje.
Gatus ključne značajke
Višeprotokolni nadzor
Pratite HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC i istek SSL certifikata iz jedne YAML konfiguracije — bez potrebe za agentima ili dodatnim kodom.
Uvjetno upozoravanje
Definirajte precizne uvjete upozorenja za statusne kodove, vremena odziva, polja JSON tijela i istek certifikata, s 40+ integracija uključujući Slack i PagerDuty.
Prometheus metrike
Izložite zdravlje krajnje točke i latenciju putem /metrics krajnje točke za izravnu integraciju s Grafanom i vašim postojećim sustavom za promatranje.
Ugradive značke
Generirajte SVG značke za vrijeme rada i vrijeme odziva za ugradnju u GitHub README datoteke, dokumentacijske stranice ili javne stranice statusa.
Prozori održavanja
Zakažite razdoblja zastoja kako biste potisnuli lažna upozorenja tijekom implementacija, održavanja ili poznatih prekida bez mijenjanja vaših pravila upozorenja.
Zašto pokrenuti Gatus na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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