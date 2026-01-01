Gatus je alat za nadzor dostupnosti i statusna stranica prvenstveno namijenjena developerima, koja prati ispravnost HTTP API-ja, TCP usluga, DNS zapisa, ICMP ciljeva, SSH hostova, gRPC krajnjih točaka i SSL certifikata iz deklarativne YAML konfiguracije. Procjenjuje uvjete — statusne kodove, vrijeme odziva, sadržaj tijela i istek certifikata — te prikazuje nadzornu ploču u stvarnom vremenu s povijesnim postocima dostupnosti za svaku krajnju točku.

Samostalno hostiranje Gatusa na vlastitom VPS-u čini vašu nadzornu infrastrukturu neovisnom o uslugama koje nadzire, eliminira SaaS naknade po provjeri i omogućuje vam usmjeravanje upozorenja kroz više od 40 integracija — uključujući Slack, Discord, PagerDuty i Telegram — bez da vaši podaci o nadzoru napuštaju vaše okruženje.