Implementirajte OCS Inventory NG instalacijom jednim klikom.
Poslužitelj za upravljanje IT imovinom otvorenog koda koji prati hardver, softver i implementira pakete diljem vaše flote.
Odaberite VPS plan za OCS Inventory NG
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) je besplatno, open-source rješenje za upravljanje imovinom i implementaciju softvera koje se usavršava od 2001. godine. Lagani agenti instalirani na krajnjim točkama Windowsa, Linuxa, macOS-a, Androida i IBM AIX-a šalju detaljne inventare hardvera i softvera natrag na centralni poslužitelj, dok SNMP skeniranja i IP otkrivanje proširuju vidljivost na pisače, preklopnike, usmjerivače i druge uređaje bez agenta.
Samostalno hostiranje OCS Inventoryja na vlastitom VPS-u drži svaki otisak uređaja, zapis licence i implementirani paket pod vašom kontrolom. Uključena web konzola, MySQL baza podataka i REST API su iste komponente koje koriste poduzeća koja upravljaju IT imovinom s preko 100.000 uređaja, bez naknada po imovini i bez ovisnosti o SaaS-u treće strane.
OCS Inventory NG ključne značajke
Popis hardvera i softvera
Lagani agenti prikupljaju detaljne podatke o CPU-u, memoriji, pohrani, perifernim uređajima i instaliranom softveru s krajnjih točaka Windows, Linux, macOS, Android i AIX.
Postavljanje paketa
Distribuirajte skripte, instalacijske programe i konfiguracijske pakete agentima putem HTTPS-a, s kontrolama propusnosti koje se skaliraju na flote od 100.000+ uređaja.
SNMP i otkrivanje mreže
Skenirajte podmreže i pretražite SNMP uređaje za popis pisača, preklopnika, usmjerivača i druge opreme koja ne može pokrenuti agenta.
Izvješća o usklađenosti licenci
Pratite instalirane aplikacije u vašem okruženju i izradite izvješća o mjerenju softvera kako biste provjerili korištenje licenci i obnove.
REST API i integracije
Ugrađeni REST API i dodatak za sinkronizaciju GLPI-ja unose podatke o imovini u sustave za tikete, CMDB-ove i sigurnosne alate.
Web konzola s RBAC-om
Konzola temeljena na pregledniku s kontrolama pristupa temeljenim na ulogama, LDAP i CAS autentifikacijom te prilagodljivim nadzornim pločama za operatere i revizore.
Zašto pokrenuti OCS Inventory NG na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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