OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) je besplatno, open-source rješenje za upravljanje imovinom i implementaciju softvera koje se usavršava od 2001. godine. Lagani agenti instalirani na krajnjim točkama Windowsa, Linuxa, macOS-a, Androida i IBM AIX-a šalju detaljne inventare hardvera i softvera natrag na centralni poslužitelj, dok SNMP skeniranja i IP otkrivanje proširuju vidljivost na pisače, preklopnike, usmjerivače i druge uređaje bez agenta.

Samostalno hostiranje OCS Inventoryja na vlastitom VPS-u drži svaki otisak uređaja, zapis licence i implementirani paket pod vašom kontrolom. Uključena web konzola, MySQL baza podataka i REST API su iste komponente koje koriste poduzeća koja upravljaju IT imovinom s preko 100.000 uređaja, bez naknada po imovini i bez ovisnosti o SaaS-u treće strane.