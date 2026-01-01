Postavite Snipe-IT instalacijom jednim klikom.
Besplatno upravljanje IT imovinom otvorenog koda za praćenje hardvera, softverskih licenci i amortizacije u cijeloj vašoj organizaciji.
Odaberite VPS plan za Snipe-IT
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Snipe-IT
Snipe-IT je moćan sustav za upravljanje IT imovinom otvorenog koda, izgrađen na Laravelu, koji pomaže organizacijama pratiti hardversku imovinu, softverske licence, dodatke i potrošni materijal tijekom njihovog životnog ciklusa. S više od 13.000 GitHub zvjezdica, pruža značajke poslovne razine uključujući radne procese prijave/odjave, praćenje amortizacije, upravljanje jamstvom i sveobuhvatno izvještavanje — sve bez skupih naknada za licenciranje.
Samostalno hostiranje Snipe-IT-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad osjetljivim podacima o imovini i licencama bez ponavljajućih troškova po korisniku ili po imovini. Implementacija podržana MariaDB-om skalira se od malih timova do velikih poduzeća, upravljajući tisućama sredstava uz održavanje brzih upita za skeniranje crtičnih kodova, izvještavanje i integracije REST API-ja.
Snipe-IT ključne značajke
Zaduživanje/razduživanje imovine
Pratite točno tko ima koju imovinu u bilo kojem trenutku uz pojednostavljeni tijek rada prijave i odjave te automatske obavijesti e-poštom.
Upravljanje licencama
Upravljajte ključevima softverskih licenci, brojem licenci i datumima obnove kako biste održali usklađenost i spriječili prekomjerno ili nedovoljno licenciranje.
Praćenje amortizacije
Izračunajte amortizaciju imovine koristeći metode linearne ili degresivne amortizacije za točno financijsko izvještavanje i računovodstvo.
Barkod i QR kodovi
Generirajte i skenirajte barkodove ili QR kodove za svaku imovinu, omogućujući brze fizičke revizije i mobilno prilagođeno upravljanje zalihama.
REST API i izvještavanje
Izvezite podatke u CSV ili Excel i integrirajte s vanjskim sustavima putem potpunog REST API-ja za automatizaciju i radne procese poslovne inteligencije.
Zašto pokrenuti Snipe-IT na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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