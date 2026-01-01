Snipe-IT je moćan sustav za upravljanje IT imovinom otvorenog koda, izgrađen na Laravelu, koji pomaže organizacijama pratiti hardversku imovinu, softverske licence, dodatke i potrošni materijal tijekom njihovog životnog ciklusa. S više od 13.000 GitHub zvjezdica, pruža značajke poslovne razine uključujući radne procese prijave/odjave, praćenje amortizacije, upravljanje jamstvom i sveobuhvatno izvještavanje — sve bez skupih naknada za licenciranje.

Samostalno hostiranje Snipe-IT-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad osjetljivim podacima o imovini i licencama bez ponavljajućih troškova po korisniku ili po imovini. Implementacija podržana MariaDB-om skalira se od malih timova do velikih poduzeća, upravljajući tisućama sredstava uz održavanje brzih upita za skeniranje crtičnih kodova, izvještavanje i integracije REST API-ja.