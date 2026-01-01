Do 69% popusta za Beszel

Postavite Beszel instalacijom jednim klikom.

Lagana platforma za nadzor servera sa statistikama Docker spremnika, povijesnim podacima i konfigurabilnim upozorenjima za vašu infrastrukturu.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Beszel instalacijom jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Beszel

Beszel je lagana platforma za nadzor poslužitelja koja pruža sveobuhvatan uvid u sustav — CPU, memoriju, disk, mrežu, temperaturu, GPU, S.M.A.R.T. zdravlje diska te statistiku Docker i Podman kontejnera — bez opterećenja resursa punih stackova za promatranje poput Prometheusa i Grafane. Izgrađen na PocketBaseu s Go pozadinom, koristi arhitekturu čvorišta i agenta: čvorište hosta web sučelje i pohranjuje povijesne podatke, dok lagani agenti rade na svakom nadziranom poslužitelju za prikupljanje metrika.

Samostalno hostanje Beszela daje vam nadzorno čvorište koje je neovisno o poslužiteljima koje nadzire, tako da su infrastrukturni problemi vidljivi čak i kada su pojedini sustavi pod opterećenjem. Konfigurabilna upozorenja obavještavaju vas kada su prekoračeni pragovi CPU-a, memorije, diska, propusnosti ili temperature, a automatske sigurnosne kopije na lokalni disk ili S3-kompatibilnu pohranu štite vaše povijesne podatke o performansama.

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Što možete izgraditi uz {name}

Beszel ključne značajke

Metrike Docker spremnika

Pratite korištenje CPU-a, memorije i mreže po spremniku uz metrike host sustava, što vam daje jedinstven pregled i hosta i njegovih kontejneriziranih radnih opterećenja.

Hub-and-agent arhitektura

Jedno središte objedinjuje podatke od neograničenog broja agenata koji rade na udaljenim poslužiteljima, što olakšava praćenje cijele vaše flote s jedne nadzorne ploče.

Konfigurabilna upozorenja

Postavite pragove za bilo koju nadziranu metriku — opterećenje procesora, korištenje diska, temperaturu, propusnost — i primajte obavijesti prije nego što problemi utječu na korisnike.

Zadržavanje povijesnih podataka

Povijest performansi pohranjuje se u bazi podataka čvorišta, omogućujući dugoročnu analizu trendova i planiranje kapaciteta izvan onoga što same nadzorne ploče u stvarnom vremenu mogu pokazati.

GPU i S.M.A.R.T. nadzor

Pratite iskorištenost Nvidia, AMD i Intel GPU-a zajedno sa S.M.A.R.T. podacima o zdravlju diska kako biste otkrili degradaciju hardvera prije nego što uzrokuje kvarove.

Zašto pokrenuti Beszel na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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