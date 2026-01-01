Beszel je lagana platforma za nadzor poslužitelja koja pruža sveobuhvatan uvid u sustav — CPU, memoriju, disk, mrežu, temperaturu, GPU, S.M.A.R.T. zdravlje diska te statistiku Docker i Podman kontejnera — bez opterećenja resursa punih stackova za promatranje poput Prometheusa i Grafane. Izgrađen na PocketBaseu s Go pozadinom, koristi arhitekturu čvorišta i agenta: čvorište hosta web sučelje i pohranjuje povijesne podatke, dok lagani agenti rade na svakom nadziranom poslužitelju za prikupljanje metrika.

Samostalno hostanje Beszela daje vam nadzorno čvorište koje je neovisno o poslužiteljima koje nadzire, tako da su infrastrukturni problemi vidljivi čak i kada su pojedini sustavi pod opterećenjem. Konfigurabilna upozorenja obavještavaju vas kada su prekoračeni pragovi CPU-a, memorije, diska, propusnosti ili temperature, a automatske sigurnosne kopije na lokalni disk ili S3-kompatibilnu pohranu štite vaše povijesne podatke o performansama.