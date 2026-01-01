Postavite Beszel instalacijom jednim klikom.
Lagana platforma za nadzor servera sa statistikama Docker spremnika, povijesnim podacima i konfigurabilnim upozorenjima za vašu infrastrukturu.
Odaberite VPS plan za Beszel
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Beszel
Beszel je lagana platforma za nadzor poslužitelja koja pruža sveobuhvatan uvid u sustav — CPU, memoriju, disk, mrežu, temperaturu, GPU, S.M.A.R.T. zdravlje diska te statistiku Docker i Podman kontejnera — bez opterećenja resursa punih stackova za promatranje poput Prometheusa i Grafane. Izgrađen na PocketBaseu s Go pozadinom, koristi arhitekturu čvorišta i agenta: čvorište hosta web sučelje i pohranjuje povijesne podatke, dok lagani agenti rade na svakom nadziranom poslužitelju za prikupljanje metrika.
Samostalno hostanje Beszela daje vam nadzorno čvorište koje je neovisno o poslužiteljima koje nadzire, tako da su infrastrukturni problemi vidljivi čak i kada su pojedini sustavi pod opterećenjem. Konfigurabilna upozorenja obavještavaju vas kada su prekoračeni pragovi CPU-a, memorije, diska, propusnosti ili temperature, a automatske sigurnosne kopije na lokalni disk ili S3-kompatibilnu pohranu štite vaše povijesne podatke o performansama.
Beszel ključne značajke
Metrike Docker spremnika
Pratite korištenje CPU-a, memorije i mreže po spremniku uz metrike host sustava, što vam daje jedinstven pregled i hosta i njegovih kontejneriziranih radnih opterećenja.
Hub-and-agent arhitektura
Jedno središte objedinjuje podatke od neograničenog broja agenata koji rade na udaljenim poslužiteljima, što olakšava praćenje cijele vaše flote s jedne nadzorne ploče.
Konfigurabilna upozorenja
Postavite pragove za bilo koju nadziranu metriku — opterećenje procesora, korištenje diska, temperaturu, propusnost — i primajte obavijesti prije nego što problemi utječu na korisnike.
Zadržavanje povijesnih podataka
Povijest performansi pohranjuje se u bazi podataka čvorišta, omogućujući dugoročnu analizu trendova i planiranje kapaciteta izvan onoga što same nadzorne ploče u stvarnom vremenu mogu pokazati.
GPU i S.M.A.R.T. nadzor
Pratite iskorištenost Nvidia, AMD i Intel GPU-a zajedno sa S.M.A.R.T. podacima o zdravlju diska kako biste otkrili degradaciju hardvera prije nego što uzrokuje kvarove.
Zašto pokrenuti Beszel na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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