Postavite Convoy instalacijom jednim klikom.
Cloud-native open-source gateway za webhooks za unos, trajnu pohranu, otklanjanje pogrešaka i pouzdanu isporuku milijuna webhook događaja.
Odaberite VPS plan za Convoy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Convoy
Convoy je open-source cloud-native webhooks gateway izgrađen za sigurno prikupljanje, pohranu, otklanjanje pogrešaka, isporuku i upravljanje milijunima webhook događaja u velikom opsegu. Dizajniran za inženjerske timove koji šalju događaje korisnicima ili primaju događaje od trećih strana, rješava operativne probleme izgradnje pouzdane webhook infrastrukture — automatske ponovne pokušaje, provjeru potpisa, rukovanje neisporučivim porukama (dead-letter handling) i potpunu administratorsku nadzornu ploču za pregled svake isporuke.
Samostalno hostiranje Convoya čuva podatke o događajima (event payloads), korisničke krajnje točke (customer endpoints) i zapise o isporuci (delivery logs) unutar vašeg VPS-a, bez naplate po događaju i bez vidljivosti trećih strana u vaš promet. PostgreSQL i Redis dolaze predkonfigurirani tako da je gateway spreman za produkcijska webhook opterećenja od prve implementacije.
Convoy ključne značajke
Pouzdana dostava
Automatske eksponencijalne i linearne strategije ponovnog pokušaja sprječavaju gubitak webhook događaja uslijed privremenih kvarova na krajnjim točkama korisnika.
Provjera potpisa
Potpišite odlazne zahtjeve pomoću HMAC-a i provjerite dolazne web-hookove kako bi pošiljatelj i primatelj mogli vjerovati svakom događaju.
Administratorska nadzorna ploča
Pregledajte, filtrirajte i ponovno reproducirajte svaku isporuku web-kuke iz ugrađenog korisničkog sučelja bez pisanja prilagođenih alata za otklanjanje pogrešaka.
Dvosmjerni pristupnik
Djeluje kao odlazni izdavač za korisnike i dolazni pristupnik za sigurno primanje web-dojavnika trećih strana.
Skalabilni radnici
Zasebni web i agentski procesi omogućuju vam neovisno skaliranje propusnosti unosa i isporuke kako raste volumen događaja.
Samostalno postavljeni podaci
Webhook paketi, tajne krajnjih točaka i povijest isporuke ostaju na vašoj infrastrukturi bez SaaS naknada po događaju.
Zašto pokrenuti Convoy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.