Convoy je open-source cloud-native webhooks gateway izgrađen za sigurno prikupljanje, pohranu, otklanjanje pogrešaka, isporuku i upravljanje milijunima webhook događaja u velikom opsegu. Dizajniran za inženjerske timove koji šalju događaje korisnicima ili primaju događaje od trećih strana, rješava operativne probleme izgradnje pouzdane webhook infrastrukture — automatske ponovne pokušaje, provjeru potpisa, rukovanje neisporučivim porukama (dead-letter handling) i potpunu administratorsku nadzornu ploču za pregled svake isporuke.

Samostalno hostiranje Convoya čuva podatke o događajima (event payloads), korisničke krajnje točke (customer endpoints) i zapise o isporuci (delivery logs) unutar vašeg VPS-a, bez naplate po događaju i bez vidljivosti trećih strana u vaš promet. PostgreSQL i Redis dolaze predkonfigurirani tako da je gateway spreman za produkcijska webhook opterećenja od prve implementacije.