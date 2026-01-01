CryptPad je kolaborativni uredski paket otvorenog koda s end-to-end enkripcijom. Za razliku od cloud editora koji dokumente pohranjuju u običnom tekstu na poslužitelju, CryptPad sve šifrira u pregledniku prije nego što stigne do poslužitelja — što znači da domaćin nikada nema pristup onome što korisnici pišu, crtaju ili stvaraju. Ova arhitektura nultog znanja čini ga prikladnim za timove koji rukuju osjetljivim informacijama, organizacije pod strogim propisima o podacima ili bilo koga tko želi suradnju u stvarnom vremenu bez povjeravanja sadržaja pružatelju usluga.

Samostalno hostiranje CryptPada na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad dokumentima vašeg tima, korisničkim podacima i pohranom — bez ograničenja korištenja, bez pretplate i bez vanjske ovisnosti o cloudu.