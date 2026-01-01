Postavite CryptPad instalacijom jednim klikom.
End-to-end šifriran kolaborativni uredski paket gdje poslužitelj nikada ne vidi sadržaj vaših dokumenata.
Odaberite VPS plan za CryptPad
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CryptPad
CryptPad je kolaborativni uredski paket otvorenog koda s end-to-end enkripcijom. Za razliku od cloud editora koji dokumente pohranjuju u običnom tekstu na poslužitelju, CryptPad sve šifrira u pregledniku prije nego što stigne do poslužitelja — što znači da domaćin nikada nema pristup onome što korisnici pišu, crtaju ili stvaraju. Ova arhitektura nultog znanja čini ga prikladnim za timove koji rukuju osjetljivim informacijama, organizacije pod strogim propisima o podacima ili bilo koga tko želi suradnju u stvarnom vremenu bez povjeravanja sadržaja pružatelju usluga.
Samostalno hostiranje CryptPada na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad dokumentima vašeg tima, korisničkim podacima i pohranom — bez ograničenja korištenja, bez pretplate i bez vanjske ovisnosti o cloudu.
CryptPad ključne značajke
Enkripcija nultog znanja
Sav sadržaj dokumenta šifriran je u pregledniku prije nego što dođe do poslužitelja, tako da host — uključujući i vas — nikada ne može pročitati pohranjene dokumente.
Potpuni uredski paket
Stvarajte i surađujte na dokumentima obogaćenog teksta, proračunskim tablicama, prezentacijama, datotekama koda, Kanban pločama, bijelim pločama i obrascima — sve u stvarnom vremenu.
Suradnja s gostima
Podijelite bilo koji dokument putem poveznice i suradnici ga mogu uređivati bez registracije računa, dok je potpuna end-to-end enkripcija održana tijekom cijelog procesa.
Timski pogoni
Organizirajte dokumente u dijeljene timske pogone sa strukturom mapa i detaljnim dozvolama pristupa za različite članove ili grupe.
Bez pohrane nešifriranog teksta na serveru
Čak i ako je server kompromitiran, pohranjeni podaci ostaju šifrirani kriptotekst koji se ne može pročitati bez ključeva za šifriranje koje posjeduju samo klijenti.
Zašto pokrenuti CryptPad na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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