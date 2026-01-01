Postavite Dashy uz instalaciju jednim klikom.
Visoko prilagodljiva nadzorna ploča s vlastitim hostingom za organiziranje svih vaših usluga, oznaka i widgeta na jednom mjestu.
Odaberite VPS plan za Dashy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dashy
Dashy je samostalno hostana osobna nadzorna ploča koja vam pruža prekrasnu, prilagodljivu početnu stranicu za sve vaše usluge, aplikacije i oznake. Sa stotinama ugrađenih ikona, opsežnim ekosustavom widgeta i vizualnim uređivačem konfiguracije, možete izgraditi prilagođeno sučelje bez uređivanja YAML datoteka. Provjere statusa u stvarnom vremenu kontinuirano prate vaše usluge, tako da uvijek znate što je aktivno i radi.
Samostalno hostanje Dashyja na vašem VPS-u znači da je vaša nadzorna ploča dostupna 24/7 s bilo kojeg uređaja, sa svim podacima o konfiguraciji pod vašom kontrolom. Nema pretplata, nema ograničenja korištenja i nema pristupa trećih strana topologiji vaše infrastrukture — samo brza, privatna ulazna točka za sve što pokrećete.
Dashy ključne značajke
Praćenje statusa usluge
Kontinuirano provjerava jesu li vaše usluge dostupne i prikazuje indikatore statusa uživo tako da možete uočiti prekide rada na prvi pogled.
Vizualni uređivač konfiguracije
Uredite izgled, odjeljke i stavke svoje nadzorne ploče putem sučelja 'point-and-click' bez dodirivanja YAML konfiguracijskih datoteka.
Bogat ekosustav widgeta
Dodajte vremenske prognoze, RSS feedove, statistike sustava, satove i desetke drugih widgeta kako biste nadzornu ploču pretvorili u informacijsko središte.
Opsežna biblioteka ikona
Uključuje 400+ unaprijed konfiguriranih ikona usluga i podržava prilagođene ikone, čime vaša nadzorna ploča ostaje vizualno dosljedna i jednostavna za navigaciju.
Višestranična podrška
Organizirajte usluge na više stranica i u više odjeljaka, što omogućuje praktično upravljanje velikim brojem aplikacija bez nereda.
Zašto pokrenuti Dashy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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