Dashy je samostalno hostana osobna nadzorna ploča koja vam pruža prekrasnu, prilagodljivu početnu stranicu za sve vaše usluge, aplikacije i oznake. Sa stotinama ugrađenih ikona, opsežnim ekosustavom widgeta i vizualnim uređivačem konfiguracije, možete izgraditi prilagođeno sučelje bez uređivanja YAML datoteka. Provjere statusa u stvarnom vremenu kontinuirano prate vaše usluge, tako da uvijek znate što je aktivno i radi.

Samostalno hostanje Dashyja na vašem VPS-u znači da je vaša nadzorna ploča dostupna 24/7 s bilo kojeg uređaja, sa svim podacima o konfiguraciji pod vašom kontrolom. Nema pretplata, nema ograničenja korištenja i nema pristupa trećih strana topologiji vaše infrastrukture — samo brza, privatna ulazna točka za sve što pokrećete.