Postavite Emby instalacijom jednim klikom.
Osobni medijski server koji organizira i prenosi vaše videozapise, glazbu i fotografije na bilo koji uređaj s bilo kojeg mjesta.
Odaberite VPS plan za Emby
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Emby
Emby je sveobuhvatan osobni medijski poslužitelj koji vašu cjelokupnu medijsku kolekciju — filmove, TV emisije, glazbu i fotografije — objedinjuje u jednu jedinstvenu platformu. Automatski pretvara i struji sadržaj na bilo koji uređaj, s transkodiranjem u stvarnom vremenu koje osigurava glatku reprodukciju bez obzira na mogućnosti klijenta ili mrežne uvjete.
Hostiranje Embyja na vlastitom VPS-u daje vam 24/7 dostupnost, brzine prijenosa poslovne razine za udaljeno strujanje i namjenske resurse za transkodiranje za više istodobnih gledatelja. Vaša medijska biblioteka i metapodaci ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplatničkih razina koje ograničavaju reprodukciju ili pohranu.
Emby ključne značajke
Automatsko transkodiranje
Pretvorba video i audio zapisa u stvarnom vremenu osigurava glatku reprodukciju na bilo kojem uređaju, bez obzira na izvorni format datoteke ili mogućnosti klijenta.
TV uživo i DVR
Gledajte televiziju uživo i zakažite snimanja s ugrađenim DVR-om, zamjenjujući tradicionalne kabelske pretplate samostalno upravljanim rješenjem.
Mobilna sinkronizacija
Preuzmite medije na pametne telefone i tablete za izvanmrežno gledanje, čime sadržaj ostaje dostupan čak i bez internetske veze.
Roditeljski nadzor
Postavite ograničenja sadržaja po korisniku i rasporede gledanja kako biste stvorili sigurna medijska okruženja primjerena dobi za svakog člana obitelji.
Podrška za više knjižnica
Organizirajte filmove, TV, glazbu i fotografije u zasebne biblioteke s bogatim metapodacima, umjetničkim djelima i ocjenama dohvaćenim automatski.
Zašto pokrenuti Emby na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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