Emby je sveobuhvatan osobni medijski poslužitelj koji vašu cjelokupnu medijsku kolekciju — filmove, TV emisije, glazbu i fotografije — objedinjuje u jednu jedinstvenu platformu. Automatski pretvara i struji sadržaj na bilo koji uređaj, s transkodiranjem u stvarnom vremenu koje osigurava glatku reprodukciju bez obzira na mogućnosti klijenta ili mrežne uvjete.

Hostiranje Embyja na vlastitom VPS-u daje vam 24/7 dostupnost, brzine prijenosa poslovne razine za udaljeno strujanje i namjenske resurse za transkodiranje za više istodobnih gledatelja. Vaša medijska biblioteka i metapodaci ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplatničkih razina koje ograničavaju reprodukciju ili pohranu.