Postavite početnu stranicu instalacijom jednim klikom.
Moderna, potpuno statična nadzorna ploča aplikacije s automatskim otkrivanjem Docker spremnika i 100+ integracija usluga.
Odaberite VPS plan za Homepage
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Homepage
Homepage je brza, sigurna i vrlo prilagodljiva nadzorna ploča aplikacije koja služi kao središnje čvorište za sve vaše samostalno hostirane usluge. Potpuno konfigurirana putem YAML datoteka, integrira se s Dockerom za automatsko otkrivanje pokrenutih spremnika, prikazuje metriku sustava uživo i stanje usluga te podržava preko 100 integracija trećih strana za widgete podataka u stvarnom vremenu. Njegova potpuno statična arhitektura znači da se učitava trenutno i zahtijeva minimalne serverske resurse.
Postavljanje Homepagea na vašem VPS-u s izravnim pristupom Docker socketu stvara dinamičnu nadzornu ploču koja se sama ažurira i odražava vašu infrastrukturu uživo — novi se spremnici automatski pojavljuju, čime vaša nadzorna ploča ostaje točna kako se vaš stack razvija bez ručne rekonfiguracije.
Homepage ključne značajke
Docker Automatsko otkrivanje
Automatski otkriva pokrenute spremnike putem Docker socketa i dodaje ih na vašu nadzornu ploču bez ručnog unosa.
100+ integracija usluga
Prikažite podatke uživo iz Sonarra, Radarra, Plexa, Proxmoxa i desetaka drugih popularnih samostalno hostiranih usluga izravno na widgetima nadzorne ploče.
YAML-temeljena konfiguracija
Kontrolirajte verzije cijele konfiguracije nadzorne ploče u YAML datotekama, čime je replikacija ili migracija između okruženja trivijalna.
Widgeti sustavnih resursa
Ugrađeni widgeti prikazuju CPU, memoriju i iskorištenost diska u stvarnom vremenu, tako da možete pratiti stanje poslužitelja s vaše početne stranice.
Prilagođeni CSS i JS
Umetnite prilagođeni CSS i JavaScript kako biste prilagodili izgled nadzorne ploče izvan ugrađenih opcija tema.
Zašto pokrenuti Homepage na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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