Homepage je brza, sigurna i vrlo prilagodljiva nadzorna ploča aplikacije koja služi kao središnje čvorište za sve vaše samostalno hostirane usluge. Potpuno konfigurirana putem YAML datoteka, integrira se s Dockerom za automatsko otkrivanje pokrenutih spremnika, prikazuje metriku sustava uživo i stanje usluga te podržava preko 100 integracija trećih strana za widgete podataka u stvarnom vremenu. Njegova potpuno statična arhitektura znači da se učitava trenutno i zahtijeva minimalne serverske resurse.

Postavljanje Homepagea na vašem VPS-u s izravnim pristupom Docker socketu stvara dinamičnu nadzornu ploču koja se sama ažurira i odražava vašu infrastrukturu uživo — novi se spremnici automatski pojavljuju, čime vaša nadzorna ploča ostaje točna kako se vaš stack razvija bez ručne rekonfiguracije.