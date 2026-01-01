OpenSign je potpuno open-source alternativa za DocuSign i Adobe Sign, izgrađen za organizacije koje trebaju pravno obvezujuće elektroničke potpise bez zaključavanja osjetljivih ugovora unutar SaaS-a treće strane. Podržava radne tijekove s više potpisnika, predloške za višekratnu upotrebu, potpisivanje uživo, imenike kontakata i digitalno potpisivanje temeljeno na PKI-ju koristeći vlastiti PFX certifikat, sve umotano u čisto sučelje povuci-i-ispusti.

Samostalno hostiranje OpenSigna na vašem VPS-u čuva svaki dokument, potpis i zapis revizije na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Nema naknada po omotnici, nema ograničenja broja potpisnika i nema rizika da podaci o ugovorima napuste vaše okruženje, što ga čini prikladnim za pravne, HR i nabavne timove sa strogim zahtjevima usklađenosti.