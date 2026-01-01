Postavite OpenSign instalacijom jednim klikom.
Besplatna open-source DocuSign alternativa za pravno obvezujuće elektroničko potpisivanje dokumenata na vlastitoj infrastrukturi.
Odaberite VPS plan za OpenSign
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenSign
OpenSign je potpuno open-source alternativa za DocuSign i Adobe Sign, izgrađen za organizacije koje trebaju pravno obvezujuće elektroničke potpise bez zaključavanja osjetljivih ugovora unutar SaaS-a treće strane. Podržava radne tijekove s više potpisnika, predloške za višekratnu upotrebu, potpisivanje uživo, imenike kontakata i digitalno potpisivanje temeljeno na PKI-ju koristeći vlastiti PFX certifikat, sve umotano u čisto sučelje povuci-i-ispusti.
Samostalno hostiranje OpenSigna na vašem VPS-u čuva svaki dokument, potpis i zapis revizije na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Nema naknada po omotnici, nema ograničenja broja potpisnika i nema rizika da podaci o ugovorima napuste vaše okruženje, što ga čini prikladnim za pravne, HR i nabavne timove sa strogim zahtjevima usklađenosti.
OpenSign ključne značajke
PKI digitalni potpisi
Potpišite dokumente koristeći PFX ili P12 certifikat tako da svaki potpis bude kriptografski provjerljiv i otporan na neovlaštene izmjene u bilo kojem PDF čitaču.
Ponovno iskoristivi predlošci
Spremite često korištene ugovore kao predloške s unaprijed postavljenim ulogama potpisnika i poljima obrasca za pokretanje ponavljajućih radnih procesa u sekundama.
Tijekovi rada s više potpisnika
Proslijedite dokumente višestrukim primateljima sekvencijalnim ili paralelnim redoslijedom i pratite tko je pregledao, potpisao ili odbio u stvarnom vremenu.
Revizijski trag i certifikat
Svaka radnja bilježi se s vremenskim oznakama i IP adresama, čime se stvara pravno valjana potvrda o dovršetku priložena svakom potpisanom dokumentu.
Osobno potpisivanje
Snimite potpise na zajedničkom uređaju za izravne radne procese poput uvođenja novih zaposlenika, NDA-ova i odricanja od prava, bez kružnog slanja e-pošte.
REST API i webhooks
Ugradite potpisivanje u postojeće aplikacije koristeći dokumentirani REST API i pokrenite nizvodne sustave s webhookovima za dovršetak.
Zašto pokrenuti OpenSign na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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