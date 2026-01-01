Do 69% popusta za ezBookKeeping

Postavite ezBookKeeping instalacijom jednim klikom.

Lagan, samostalno hostiran alat za praćenje osobnih financija s korisničkim sučeljem optimiziranim za mobilne uređaje, grafikonima i skeniranjem računa.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite ezBookKeeping instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za ezBookKeeping

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz ezBookKeeping

ezBookKeeping je lagana aplikacija za osobne financije otvorenog koda, dizajnirana za brzo i besprijekorno praćenje dnevnih troškova. Izgrađena kao jedan kontejner s SQLite pohranom, udobno radi na minimalnom hardveru — od Raspberry Pi-ja do malog VPS-a — bez potrebe za poslužiteljem baze podataka.

Za razliku od složenijih alata za dvostavno knjigovodstvo, ezBookKeeping se fokusira na ono što većina pojedinaca zapravo treba: čisto sučelje prilagođeno mobilnim uređajima za brzo bilježenje transakcija, vizualizaciju potrošnje po kategorijama i praćenje osobnih proračuna. Samohosting čuva vašu povijest transakcija potpuno privatnom, bez da ijedna financijska aplikacija treće strane ikada vidi vaše podatke o potrošnji.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

ezBookKeeping ključne značajke

Mobilni-prvi PWA

Instalirajte ezBookKeeping kao progresivnu web aplikaciju na bilo koji telefon za bilježenje troškova poput izvorne aplikacije bez preuzimanja iz trgovine aplikacija.

OCR skeniranje računa

Skenirajte papirnate račune za automatsko izdvajanje iznosa transakcija i trgovaca, čime se smanjuje ručni unos podataka.

Podrška za više valuta

Pratite troškove u više valuta uz automatsku konverziju tečaja za putovanja i međunarodnu potrošnju.

Grafikoni i statistika

Vizualizirajte trendove potrošnje po kategoriji, računu i vremenskom razdoblju s ugrađenim grafikonima i sažetim statistikama.

CSV i Alipay uvoz

Uvezite povijest transakcija iz CSV datoteka i glavnih platformi za plaćanje uključujući Alipay i WeChat Pay.

Zašto pokrenuti ezBookKeeping na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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