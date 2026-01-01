Postavite ezBookKeeping instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran alat za praćenje osobnih financija s korisničkim sučeljem optimiziranim za mobilne uređaje, grafikonima i skeniranjem računa.
Odaberite VPS plan za ezBookKeeping
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ezBookKeeping
ezBookKeeping je lagana aplikacija za osobne financije otvorenog koda, dizajnirana za brzo i besprijekorno praćenje dnevnih troškova. Izgrađena kao jedan kontejner s SQLite pohranom, udobno radi na minimalnom hardveru — od Raspberry Pi-ja do malog VPS-a — bez potrebe za poslužiteljem baze podataka.
Za razliku od složenijih alata za dvostavno knjigovodstvo, ezBookKeeping se fokusira na ono što većina pojedinaca zapravo treba: čisto sučelje prilagođeno mobilnim uređajima za brzo bilježenje transakcija, vizualizaciju potrošnje po kategorijama i praćenje osobnih proračuna. Samohosting čuva vašu povijest transakcija potpuno privatnom, bez da ijedna financijska aplikacija treće strane ikada vidi vaše podatke o potrošnji.
ezBookKeeping ključne značajke
Mobilni-prvi PWA
Instalirajte ezBookKeeping kao progresivnu web aplikaciju na bilo koji telefon za bilježenje troškova poput izvorne aplikacije bez preuzimanja iz trgovine aplikacija.
OCR skeniranje računa
Skenirajte papirnate račune za automatsko izdvajanje iznosa transakcija i trgovaca, čime se smanjuje ručni unos podataka.
Podrška za više valuta
Pratite troškove u više valuta uz automatsku konverziju tečaja za putovanja i međunarodnu potrošnju.
Grafikoni i statistika
Vizualizirajte trendove potrošnje po kategoriji, računu i vremenskom razdoblju s ugrađenim grafikonima i sažetim statistikama.
CSV i Alipay uvoz
Uvezite povijest transakcija iz CSV datoteka i glavnih platformi za plaćanje uključujući Alipay i WeChat Pay.
Zašto pokrenuti ezBookKeeping na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.