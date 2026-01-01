ezBookKeeping je lagana aplikacija za osobne financije otvorenog koda, dizajnirana za brzo i besprijekorno praćenje dnevnih troškova. Izgrađena kao jedan kontejner s SQLite pohranom, udobno radi na minimalnom hardveru — od Raspberry Pi-ja do malog VPS-a — bez potrebe za poslužiteljem baze podataka.

Za razliku od složenijih alata za dvostavno knjigovodstvo, ezBookKeeping se fokusira na ono što većina pojedinaca zapravo treba: čisto sučelje prilagođeno mobilnim uređajima za brzo bilježenje transakcija, vizualizaciju potrošnje po kategorijama i praćenje osobnih proračuna. Samohosting čuva vašu povijest transakcija potpuno privatnom, bez da ijedna financijska aplikacija treće strane ikada vidi vaše podatke o potrošnji.