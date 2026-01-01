Postavite Blinko instalacijom jednim klikom.
Platforma za bilježenje otvorenog koda pokretana umjetnom inteligencijom, koja kombinira mikroblogiranje, upravljanje zadacima i inteligentno pretraživanje.
Odaberite VPS plan za Blinko
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Blinko
Blinko je samostalno hostirana platforma koja objedinjuje brzo bilježenje, upravljanje zadacima i pretraživanje poboljšano umjetnom inteligencijom (AI) u jednoj aplikaciji. Njegovo sučelje u stilu mikroblogiranja optimizirano je za trenutačno bilježenje ideja, dok puna podrška za Markdown, označavanje (tagiranje) i opcionalna integracija umjetne inteligencije (AI) s OpenAI-jem ili Ollamom čuvaju te ideje organiziranima i pretraživima tijekom vremena.
Za razliku od komercijalnih usluga za bilježenje, samostalno hostiranje Blinka čuva svaku misao, plan i istraživačku bilješku u potpunosti unutar vaše infrastrukture — bez analize treće strane, bez ograničenja pohrane i bez troškova po upitu. Bilješke mogu ostati privatne ili se mogu javno dijeliti s iste implementacije.
Blinko ključne značajke
Hvatanje bez napora
Unos u stilu mikroblogiranja omogućuje vam bilježenje ideja u sekundama bez navigacije kroz strukture mapa ili odabira predložaka.
AI-pokretana pretraga
Povežite OpenAI ili lokalni Ollama model za pretraživanje vaših bilješki na jednostavnom jeziku, prikazujući relevantne unose čak i kada se ne sjećate točnih ključnih riječi.
Markdown i podrška za zadatke
Formatirajte bilješke s potpunim Markdownom i ugradite kontrolne popise zadataka tako da isti alat obrađuje i brze bilješke i strukturirano praćenje projekata.
Javne ili privatne bilješke
Odaberite vidljivost po bilješci, omogućujući vam održavanje privatne baze znanja dok selektivno objavljujete sadržaj kao mikroblog bez zasebne platforme.
Prenosivost podataka
Automatske sigurnosne kopije i funkcionalnost uvoza/izvoza osiguravaju da vaše bilješke ostanu dostupne i prenosive bez obzira na promjene platforme.
Zašto pokrenuti Blinko na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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