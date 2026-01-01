Blinko je samostalno hostirana platforma koja objedinjuje brzo bilježenje, upravljanje zadacima i pretraživanje poboljšano umjetnom inteligencijom (AI) u jednoj aplikaciji. Njegovo sučelje u stilu mikroblogiranja optimizirano je za trenutačno bilježenje ideja, dok puna podrška za Markdown, označavanje (tagiranje) i opcionalna integracija umjetne inteligencije (AI) s OpenAI-jem ili Ollamom čuvaju te ideje organiziranima i pretraživima tijekom vremena.

Za razliku od komercijalnih usluga za bilježenje, samostalno hostiranje Blinka čuva svaku misao, plan i istraživačku bilješku u potpunosti unutar vaše infrastrukture — bez analize treće strane, bez ograničenja pohrane i bez troškova po upitu. Bilješke mogu ostati privatne ili se mogu javno dijeliti s iste implementacije.