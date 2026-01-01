iTop (IT Operations Portal) je potpuno web-bazirana platforma za upravljanje IT uslugama otvorenog koda, izgrađena oko najboljih ITIL praksi. Kombinira moćnu bazu podataka za upravljanje konfiguracijama s modulima za podršku korisnicima (helpdesk), upravljanje incidentima, problemima, promjenama i uslugama — sve u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.

Za razliku od SaaS ITSM alata koji naplaćuju po agentu, samostalno hostiranje iTop-a na vlastitom VPS-u vašem IT timu daje potpunu kontrolu nad vašim podacima, prilagodbama i integracijama. iTop možete proširiti putem dodataka iz iTop Huba kako biste ga prilagodili svojim specifičnim operativnim procesima.