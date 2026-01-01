Postavite iTop jednim klikom.
ITSM platforma i CMDB otvorenog koda za upravljanje IT uslugama, infrastrukturom i tijekovima rada podrške.
Odaberite VPS plan za iTop
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz iTop
iTop (IT Operations Portal) je potpuno web-bazirana platforma za upravljanje IT uslugama otvorenog koda, izgrađena oko najboljih ITIL praksi. Kombinira moćnu bazu podataka za upravljanje konfiguracijama s modulima za podršku korisnicima (helpdesk), upravljanje incidentima, problemima, promjenama i uslugama — sve u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.
Za razliku od SaaS ITSM alata koji naplaćuju po agentu, samostalno hostiranje iTop-a na vlastitom VPS-u vašem IT timu daje potpunu kontrolu nad vašim podacima, prilagodbama i integracijama. iTop možete proširiti putem dodataka iz iTop Huba kako biste ga prilagodili svojim specifičnim operativnim procesima.
iTop ključne značajke
Integrirani CMDB
Pratite svu IT imovinu i njihove odnose u potpuno prilagodljivoj bazi podataka s grafičkom analizom utjecaja.
Incident i podrška
Rješavajte zahtjeve podrške s praćenjem SLA-a, obavijestima korisnika i potpunim revizijskim tragom svake poduzete radnje.
Upravljanje promjenama
Planirajte i odobravajte promjene strukturiranim radnim procesima koji održavaju vaše IT okruženje stabilnim i sljedivim.
Katalog usluga
Definirajte i upravljajte ponudama usluga, ugovorima i SLA ciljevima diljem vaše cijele IT organizacije.
Proširivo putem dodataka
Proširite iTop s proširenjima zajednice i komercijalnim dodacima iz iTop Huba bez izmjene osnovnog koda.
Zašto pokrenuti iTop na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
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