Postavite Listmonk jednostavnom instalacijom.
Upravitelj biltena i mailing lista visokih performansi, samostalno hostiran, izgrađen za milijune pretplatnika.
Odaberite VPS plan za Listmonk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Listmonk
Listmonk je brza, open-source platforma za newslettere i mailing liste izgrađena s Go-om za maksimalnu učinkovitost. Ona obrađuje milijune pretplatnika uz minimalno korištenje resursa, podržava naprednu segmentaciju, personalizaciju i analitiku kampanja te radi s bilo kojim SMTP pružateljem. Čisto administratorsko sučelje (UI) olakšava upravljanje listama i slanje kampanja bez preopterećenosti marketinškim alatima za poduzeća.
Samostalno hostiranje Listmonka eliminira SaaS naknade po e-pošti ili po pretplatniku, čuva vaše podatke o pretplatnicima u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi i omogućuje vam konfiguriranje brzina slanja i SMTP pružatelja točno onako kako vaš tijek rada zahtijeva — bez ograničenja platforme ili zaključavanja dobavljača.
Listmonk ključne značajke
Segmentacija pretplatnika
Stvorite ciljane kampanje segmentiranjem pretplatnika s prilagođenim atributima i dinamičkim popisima temeljenim na upitima.
Analitika kampanje
Pratite stope otvaranja, klikove, odbijanja i odjave uz detaljno izvještavanje po kampanji.
Višestruki SMTP pružatelji
Povežite bilo kojeg SMTP pružatelja s prebacivanjem u slučaju kvara i ograničenjem brzine po pružatelju kako biste maksimizirali isporučivost.
Sustav predložaka
Izradite višekratne HTML i obične tekstualne predloške e-pošte sa zamjenom varijabli za personalizirane kampanje.
REST API
Upravljajte pretplatnicima, popisima i kampanjama programski putem sveobuhvatnog REST API-ja.
Privatnost i GDPR alati
Ugrađeno upravljanje odjavama, rukovanje odbijenim porukama i alati za izvoz podataka za regulatornu usklađenost.
Zašto pokrenuti Listmonk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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