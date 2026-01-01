Listmonk je brza, open-source platforma za newslettere i mailing liste izgrađena s Go-om za maksimalnu učinkovitost. Ona obrađuje milijune pretplatnika uz minimalno korištenje resursa, podržava naprednu segmentaciju, personalizaciju i analitiku kampanja te radi s bilo kojim SMTP pružateljem. Čisto administratorsko sučelje (UI) olakšava upravljanje listama i slanje kampanja bez preopterećenosti marketinškim alatima za poduzeća.

Samostalno hostiranje Listmonka eliminira SaaS naknade po e-pošti ili po pretplatniku, čuva vaše podatke o pretplatnicima u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi i omogućuje vam konfiguriranje brzina slanja i SMTP pružatelja točno onako kako vaš tijek rada zahtijeva — bez ograničenja platforme ili zaključavanja dobavljača.