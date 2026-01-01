Kavita je samostalni upravitelj digitalne knjižnice bogat značajkama koji podržava CBZ, CBR, EPUB, PDF i sve glavne formate stripova i e-knjiga. Automatski skenira i katalogizira vaše medije s automatskim izdvajanjem metapodataka te pruža namjenska sučelja čitača optimizirana za svaku vrstu sadržaja — uključujući stripove s dvostrukim stranicama, protok mange s desna na lijevo i kontinuirano pomicanje Webtoona.

Ugošćavanje Kavite na vlastitom VPS-u čini cijelu vašu kolekciju dostupnom 24/7 s bilo kojeg uređaja bez ovisnosti o neprekidnom radu kućnog hardvera. Podrška za više korisnika s dozvolama temeljenim na ulogama omogućuje obiteljima dijeljenje knjižnice s kontrolama pristupa primjerenim dobi, dok podrška za OPDS znači da se bilo koja kompatibilna aplikacija za čitanje može povezati s vašim poslužiteljem.