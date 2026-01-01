Postavite Kavitu instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana digitalna knjižnica za stripove, mange, lake romane i e-knjige s namjenskim čitačima i podrškom za više korisnika.
Odaberite VPS plan za Kavita
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kavita
Kavita je samostalni upravitelj digitalne knjižnice bogat značajkama koji podržava CBZ, CBR, EPUB, PDF i sve glavne formate stripova i e-knjiga. Automatski skenira i katalogizira vaše medije s automatskim izdvajanjem metapodataka te pruža namjenska sučelja čitača optimizirana za svaku vrstu sadržaja — uključujući stripove s dvostrukim stranicama, protok mange s desna na lijevo i kontinuirano pomicanje Webtoona.
Ugošćavanje Kavite na vlastitom VPS-u čini cijelu vašu kolekciju dostupnom 24/7 s bilo kojeg uređaja bez ovisnosti o neprekidnom radu kućnog hardvera. Podrška za više korisnika s dozvolama temeljenim na ulogama omogućuje obiteljima dijeljenje knjižnice s kontrolama pristupa primjerenim dobi, dok podrška za OPDS znači da se bilo koja kompatibilna aplikacija za čitanje može povezati s vašim poslužiteljem.
Kavita ključne značajke
Univerzalna podrška za formate
Čitajte CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF i EPUB datoteke s automatskim prepoznavanjem formata i renderiranjem optimiziranim za svaku vrstu datoteke.
Specijalizirani čitatelji
Namjenski načini čitanja za stripove, mange (zdesna nalijevo), e-knjige i Webtoon pomicanje automatski se prilagođavaju svakoj vrsti sadržaja.
Višekorisničke biblioteke
Kreirajte neograničene korisničke račune s ulogama administratora, knjižničara i čitatelja, uz kontrole dobne granice za obiteljski sigurno pregledavanje.
Pametni metapodaci
Kavita+ se povezuje s Comic Vineom, AniListom i drugim pružateljima usluga kako bi automatski obogatila vašu biblioteku s naslovnicama, opisima i informacijama o autorima.
OPDS i Tachiyomi podrška
Pristupite svojoj biblioteci putem bilo koje OPDS-kompatibilne aplikacije ili Tachiyomi proširenja na Androidu, što vam daje fleksibilnost u načinu čitanja.
Zašto pokrenuti Kavita na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.