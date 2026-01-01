Littlelink-Server je lagana, open-source, bezstanja link-in-bio usluga izgrađena kao samostalno hostana alternativa Linktreeu. Prikazuje jednu odredišnu stranicu koja objedinjuje sve vaše važne poveznice - društvene profile, kanale sadržaja, e-poštu, stranice za donacije - iza jedne kratke URL adrese koju možete staviti u bilo koju biografiju.

Budući da je cijela stranica generirana iz varijabli okoline, nema baze podataka, nema administratorske ploče i nema naplate po korisniku. Samostalno hostanje na vašem vlastitom VPS-u zadržava promet posjetitelja, brendiranje i analitiku na infrastrukturi koju kontrolirate, uz potpuno vlasništvo nad domenom i nula podataka podijeljenih s platformom treće strane.