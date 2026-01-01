Postavite Littlelink-Server jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostirana alternativa za Linktree bez stanja za stranice s biografijom kreatora s desecima ugrađenih gumba društvenih mreža.
Odaberite VPS plan za Littlelink-Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Littlelink-Server
Littlelink-Server je lagana, open-source, bezstanja link-in-bio usluga izgrađena kao samostalno hostana alternativa Linktreeu. Prikazuje jednu odredišnu stranicu koja objedinjuje sve vaše važne poveznice - društvene profile, kanale sadržaja, e-poštu, stranice za donacije - iza jedne kratke URL adrese koju možete staviti u bilo koju biografiju.
Budući da je cijela stranica generirana iz varijabli okoline, nema baze podataka, nema administratorske ploče i nema naplate po korisniku. Samostalno hostanje na vašem vlastitom VPS-u zadržava promet posjetitelja, brendiranje i analitiku na infrastrukturi koju kontrolirate, uz potpuno vlasništvo nad domenom i nula podataka podijeljenih s platformom treće strane.
Littlelink-Server ključne značajke
Kontejner bez stanja
Nije potrebna baza podataka niti trajna pohrana - cijela se stranica prikazuje iz varijabli okruženja, čineći implementacije brzim i jednokratnim.
Više od 150 gumbi brendova
Dolazi s izvornim, prepoznatljivim gumbima za GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify i preko stotinu drugih usluga odmah.
Svijetle i tamne teme
Odaberite između ugrađenih svijetlih i tamnih načina prezentacije kako biste uskladili svoj osobni brend bez pisanja prilagođenog CSS-a.
Prilagođeni redoslijed gumba
Preuredite redoslijed prikaza poveznica koristeći jednostavan popis odvojen zarezima, kako bi najvažnija odredišta ostala vidljiva bez pomicanja.
Open Graph metapodaci
Uključuje konfigurabilne Open Graph i Twitter Card oznake tako da pregledi na društvenim platformama jasno prikazuju vaš avatar, ime i biografiju.
Neobavezna Umami analitika
Integrira se sa samostalno hostanim Umamijem za privatno praćenje klikova na poveznice bez kolačića trećih strana ili vanjskih pratitelja.
Zašto pokrenuti Littlelink-Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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