NZBHydra2 je Usenet meta-tražilica koja vam omogućuje pretraživanje desetaka indeksera — kako Newznab pružatelja specifičnih za Usenet, tako i Torznab torrent indeksera — s jednog jedinstvenog web sučelja i putem jednog API-ja kompatibilnog s Newznabom. Ona uklanja duplikate rezultata među pružateljima, primjenjuje vaše preferencije kvalitete i kategorije, kešira pretraživanja i izlaže sve putem krajnje točke kojoj Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i drugi alati za automatizaciju mogu izravno pristupiti.

Samostalno hostiranje NZBHydra2 na VPS-u daje vašem Arr stacku jedan, brz, agregator pod kontrolom vlasnika umjesto usmjeravanja svakog preuzimača na svaki indekser pojedinačno — jednostavnija konfiguracija, manje API poziva po pružatelju i centralizirane statistike o tome koji indekseri zapravo isporučuju.