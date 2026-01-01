Instalirajte NZBHydra2 jednim klikom.
Usenet meta-tražilica koja objedinjuje desetke indeksatora iza jedne objedinjene Newznab API krajnje točke.
Odaberite VPS plan za NZBHydra2
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NZBHydra2
NZBHydra2 je Usenet meta-tražilica koja vam omogućuje pretraživanje desetaka indeksera — kako Newznab pružatelja specifičnih za Usenet, tako i Torznab torrent indeksera — s jednog jedinstvenog web sučelja i putem jednog API-ja kompatibilnog s Newznabom. Ona uklanja duplikate rezultata među pružateljima, primjenjuje vaše preferencije kvalitete i kategorije, kešira pretraživanja i izlaže sve putem krajnje točke kojoj Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i drugi alati za automatizaciju mogu izravno pristupiti.
Samostalno hostiranje NZBHydra2 na VPS-u daje vašem Arr stacku jedan, brz, agregator pod kontrolom vlasnika umjesto usmjeravanja svakog preuzimača na svaki indekser pojedinačno — jednostavnija konfiguracija, manje API poziva po pružatelju i centralizirane statistike o tome koji indekseri zapravo isporučuju.
NZBHydra2 ključne značajke
Objedinjena Newznab krajnja točka
Objedinjuje desetke indeksatora iza jednog Newznab i Torznab API-ja tako da Sonarr, Radarr i Lidarr trebaju samo jedan unos umjesto mnogo.
Međupružateljska deduplikacija
Prepoznaje duplicirana izdanja preko indeksatora, rangira ih prema vašim pravilima prioriteta i prikazuje samo najbolji pogodak po grupi izdanja.
Pretraživanje, keširanje i statistika
Kešira nedavna pretraživanja i prati stopu pogodaka po indeksatoru, vrijeme odziva i broj preuzimanja kako biste vidjeli koji pružatelji doprinose.
Fleksibilno filtriranje rezultata
Filtri kvalitete po kategoriji, jezika, starosti i veličine drže izdanja niske kvalitete izvan vašeg Arr automatizacijskog cjevovoda.
Višekorisnički računi
Neobavezni korisnički računi s dozvolama temeljenim na ulogama omogućuju višestrukim članovima kućanstva dijeljenje istog agregatora bez preklapanja vidljivosti.
Zašto pokrenuti NZBHydra2 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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