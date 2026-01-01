Postavite Weaviate instalacijom jednim klikom.
Vektorska baza podataka otvorenog koda za AI aplikacije sa semantičkim pretraživanjem, hibridnim pretraživanjem i LLM integracijama.
Odaberite VPS plan za Weaviate
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Weaviate
Weaviate je vektorska baza podataka otvorenog koda dizajnirana za AI-native aplikacije. Pohranjuje podatkovne objekte zajedno s njihovim vektorskim ugradnjama, omogućujući brzo pretraživanje semantičke sličnosti koje nadilazi podudaranje ključnih riječi kako bi se pronašao konceptualno povezan sadržaj. Podržava hibridno pretraživanje kombinirajući vektorske i ključne pristupe za optimalnu točnost dohvaćanja.
Samostalno hostiranje Weaviatea na VPS-u daje AI aplikacijama namjensko vektorsko spremište bez naknada po upitu i potpunu kontrolu nad rezidencijom podataka. Integrira se s glavnim LLM pružateljima uključujući OpenAI, Cohere i Hugging Face, te se izravno povezuje s LangChainom i LlamaIndexom za izgradnju RAG cjevovoda i značajki semantičkog pretraživanja.
Weaviate ključne značajke
Semantičko vektorsko pretraživanje
Pronađite konceptualno sličan sadržaj koristeći vektorske ugradnje umjesto točnog podudaranja ključnih riječi za pametnije rezultate dohvaćanja.
Hibridna pretraga
Kombinirajte vektorsku sličnost i BM25 pretraživanje ključnih riječi s podesivim ponderiranjem za najbolje iz oba pristupa dohvaćanja.
LLM integracije
Ugrađeni moduli povezuju Weaviate s OpenAI-jem, Cohere-om i Hugging Face-om za automatsko generiranje ugradnji i generativne upite.
GraphQL i REST API
Dohvaćajte i upravljajte podacima putem GraphQL API-ja ili REST krajnjih točaka s klijentskim bibliotekama za Python, JavaScript, Go i Javu.
Višemodalna podrška
Pohranjujte i pretražujte kroz tekstualne, slikovne, audio i video objekte koristeći odgovarajući modul za vektorizaciju za svaki tip podataka.
Zašto pokrenuti Weaviate na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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