Weaviate je vektorska baza podataka otvorenog koda dizajnirana za AI-native aplikacije. Pohranjuje podatkovne objekte zajedno s njihovim vektorskim ugradnjama, omogućujući brzo pretraživanje semantičke sličnosti koje nadilazi podudaranje ključnih riječi kako bi se pronašao konceptualno povezan sadržaj. Podržava hibridno pretraživanje kombinirajući vektorske i ključne pristupe za optimalnu točnost dohvaćanja.

Samostalno hostiranje Weaviatea na VPS-u daje AI aplikacijama namjensko vektorsko spremište bez naknada po upitu i potpunu kontrolu nad rezidencijom podataka. Integrira se s glavnim LLM pružateljima uključujući OpenAI, Cohere i Hugging Face, te se izravno povezuje s LangChainom i LlamaIndexom za izgradnju RAG cjevovoda i značajki semantičkog pretraživanja.