Postavite Apache IoTDB instalacijom jednim klikom.
Baza podataka vremenskih serija za industrijski IoT koja omogućuje unos podataka visokog protoka, upite u djeliću sekunde i ultra-visoku kompresiju na rubu mreže.
Odaberite VPS plan za Apache IoTDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache IoTDB
Apache IoTDB je namjenski izgrađena baza podataka vremenskih serija za Internet stvari, dizajnirana od temelja za industrijska IoT opterećenja gdje milijarde podatkovnih točaka pristižu svakodnevno s milijuna senzora. Njegov lagani stupčasti TsFile format postiže omjere kompresije koje tipične relacijske baze podataka ne mogu postići, dok analitički upiti u djeliću sekunde i shema uređaja temeljena na stablu modeliraju način na koji je stvarna industrijska oprema zapravo strukturirana.
Samostalno hostiranje Apache IoTDB-a na vašem VPS-u daje projektima u proizvodnji, energetici, transportu i pametnim gradovima privatni telemetrijski pozadinski sustav koji se izvorno integrira s Grafanom, Sparkom, Flinkom, Kafkom i MQTT-om — bez plaćanja naknada po mjernoj jedinici i bez slanja podataka senzora u oblake trećih strana.
Apache IoTDB ključne značajke
TsFile stupčasta pohrana
Namjenski izgrađen stupčasti format pohrane optimiziran za vremenske serije podataka omogućuje omjere kompresije do 20:1 u usporedbi s tradicionalnim bazama podataka.
Visokopropusni unos
Obrađuje milijune zapisa u sekundi s IoT uređaja niske potrošnje energije koristeći Log-Structured Merge stablo dizajnirano za radna opterećenja s intenzivnim zapisivanjem.
Stablasta shema uređaja
Hijerarhijski model putanje odražava način na koji tvornice i flote organiziraju senzore, s nejasnim zamjenskim znakovima za upite agregacije među uređajima.
Nativna podrška za protokol
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 i MQTT unos omogućuju bilo kojem uređaju, nadzornoj ploči ili alatu za analizu da se poveže bez prilagođenih adaptera.
Grafana i Spark spremni
Službeni konektori za Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka i Hadoop pretvaraju IoTDB u zamjenjivi pozadinski sustav vremenskih serija za postojeće cjevovode.
Zašto pokrenuti Apache IoTDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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