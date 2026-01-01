Do 69% popusta za Apache IoTDB

Postavite Apache IoTDB instalacijom jednim klikom.

Baza podataka vremenskih serija za industrijski IoT koja omogućuje unos podataka visokog protoka, upite u djeliću sekunde i ultra-visoku kompresiju na rubu mreže.

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AI VPS
5,49  /mj
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30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache IoTDB instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache IoTDB

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache IoTDB

Apache IoTDB je namjenski izgrađena baza podataka vremenskih serija za Internet stvari, dizajnirana od temelja za industrijska IoT opterećenja gdje milijarde podatkovnih točaka pristižu svakodnevno s milijuna senzora. Njegov lagani stupčasti TsFile format postiže omjere kompresije koje tipične relacijske baze podataka ne mogu postići, dok analitički upiti u djeliću sekunde i shema uređaja temeljena na stablu modeliraju način na koji je stvarna industrijska oprema zapravo strukturirana.

Samostalno hostiranje Apache IoTDB-a na vašem VPS-u daje projektima u proizvodnji, energetici, transportu i pametnim gradovima privatni telemetrijski pozadinski sustav koji se izvorno integrira s Grafanom, Sparkom, Flinkom, Kafkom i MQTT-om — bez plaćanja naknada po mjernoj jedinici i bez slanja podataka senzora u oblake trećih strana.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apache IoTDB ključne značajke

TsFile stupčasta pohrana

Namjenski izgrađen stupčasti format pohrane optimiziran za vremenske serije podataka omogućuje omjere kompresije do 20:1 u usporedbi s tradicionalnim bazama podataka.

Visokopropusni unos

Obrađuje milijune zapisa u sekundi s IoT uređaja niske potrošnje energije koristeći Log-Structured Merge stablo dizajnirano za radna opterećenja s intenzivnim zapisivanjem.

Stablasta shema uređaja

Hijerarhijski model putanje odražava način na koji tvornice i flote organiziraju senzore, s nejasnim zamjenskim znakovima za upite agregacije među uređajima.

Nativna podrška za protokol

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 i MQTT unos omogućuju bilo kojem uređaju, nadzornoj ploči ili alatu za analizu da se poveže bez prilagođenih adaptera.

Grafana i Spark spremni

Službeni konektori za Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka i Hadoop pretvaraju IoTDB u zamjenjivi pozadinski sustav vremenskih serija za postojeće cjevovode.

Zašto pokrenuti Apache IoTDB na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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