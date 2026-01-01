Apache IoTDB je namjenski izgrađena baza podataka vremenskih serija za Internet stvari, dizajnirana od temelja za industrijska IoT opterećenja gdje milijarde podatkovnih točaka pristižu svakodnevno s milijuna senzora. Njegov lagani stupčasti TsFile format postiže omjere kompresije koje tipične relacijske baze podataka ne mogu postići, dok analitički upiti u djeliću sekunde i shema uređaja temeljena na stablu modeliraju način na koji je stvarna industrijska oprema zapravo strukturirana.

Samostalno hostiranje Apache IoTDB-a na vašem VPS-u daje projektima u proizvodnji, energetici, transportu i pametnim gradovima privatni telemetrijski pozadinski sustav koji se izvorno integrira s Grafanom, Sparkom, Flinkom, Kafkom i MQTT-om — bez plaćanja naknada po mjernoj jedinici i bez slanja podataka senzora u oblake trećih strana.