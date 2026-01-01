Databag je samostalno hostirana, federirana platforma za razmjenu poruka koja donosi decentraliziranu komunikaciju pojedincima i malim zajednicama bez oslanjanja na korporativne servere ili blockchain infrastrukturu. Koristeći kriptografiju javnog i privatnog ključa za identitet, računi nisu vezani za nijednu specifičnu hosting domenu — korisnici na različitim Databag čvorovima mogu slobodno međusobno komunicirati, slično načinu na koji funkcionira federacija e-pošte.

Platforma podržava end-to-end šifrirane zapečaćene teme, audio i video pozive, mobilne push obavijesti i organizaciju poruka temeljenu na temama. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da svi razgovori, povijest poziva i podaci o kontaktima ostaju u potpunosti unutar vaše infrastrukture, s neograničenim brojem računa po čvoru i bez naknada po korisniku — što ga čini idealnim za obitelji, grupe prijatelja i male organizacije koje žele modernu razmjenu poruka bez korporativnih posrednika.