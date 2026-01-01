Postavite Databag instalacijom jednim klikom.
Samohostiran federativni glasnik s end-to-end enkripcijom, audio/video pozivima i tematskim nitima razgovora.
Odaberite VPS plan za Databag
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Databag
Databag je samostalno hostirana, federirana platforma za razmjenu poruka koja donosi decentraliziranu komunikaciju pojedincima i malim zajednicama bez oslanjanja na korporativne servere ili blockchain infrastrukturu. Koristeći kriptografiju javnog i privatnog ključa za identitet, računi nisu vezani za nijednu specifičnu hosting domenu — korisnici na različitim Databag čvorovima mogu slobodno međusobno komunicirati, slično načinu na koji funkcionira federacija e-pošte.
Platforma podržava end-to-end šifrirane zapečaćene teme, audio i video pozive, mobilne push obavijesti i organizaciju poruka temeljenu na temama. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da svi razgovori, povijest poziva i podaci o kontaktima ostaju u potpunosti unutar vaše infrastrukture, s neograničenim brojem računa po čvoru i bez naknada po korisniku — što ga čini idealnim za obitelji, grupe prijatelja i male organizacije koje žele modernu razmjenu poruka bez korporativnih posrednika.
Databag ključne značajke
Federativno slanje poruka
Računi na različitim Databag čvorovima mogu izravno komunicirati, stvarajući decentraliziranu mrežu gdje nijedan pojedinačni poslužitelj ne kontrolira sve razgovore.
Enkripcija od kraja do kraja
Zapečaćene teme koriste enkripciju na strani klijenta tako da je sadržaj poruka privatan čak i od administratora poslužitelja koji hosta čvor.
Audio i video pozivi
Ugrađeno pozivanje eliminira potrebu za zasebnim alatom za videokonferencije za zajednice koje već koriste Databag za razmjenu poruka.
Tematske niti
Organizira razgovore po temi, a ne po kontaktu, olakšavajući održavanje fokusiranih i pretraživih rasprava unutar zajednice.
Neograničeni računi
Svaki čvor podržava onoliko računa koliko je potrebno bez dodatnih troškova, čineći ga ekonomičnim za hosting poruka za cijelo kućanstvo ili organizaciju.
Zašto pokrenuti Databag na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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