Do 69% popusta za Grafana Loki

Postavite Grafana Loki instalacijom jednim klikom.

Horizontalno skalabilan sustav za agregaciju logova inspiriran Prometheusom, dizajniran za troškovno učinkovito indeksiranje oznaka umjesto cijelog teksta.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Grafana Loki instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Grafana Loki

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Grafana Loki

Grafana Loki je sustav za agregaciju logova otvorenog koda koji je izgradio Grafana Labs, a koji primjenjuje Prometheusov pristup logovima — indeksira samo mali skup oznaka metapodataka po streamu umjesto cijelog sadržaja loga, što drastično smanjuje troškove pohrane i operativno opterećenje u usporedbi s tradicionalnim bazama podataka logova. Logove guraju agenti poput Promtaila, Grafana Alloya, Fluent Bita ili Vectora, a pretražuju se pomoću LogQL-a.

Ovaj predložak objedinjuje Loki s Grafanom, prethodno konfiguriranom kao korisničko sučelje (UI), i prethodno postavlja Loki kao zadani izvor podataka, tako da su logovi pretraživi u prikazu Istraživanje čim se sustav pokrene. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva osjetljive zapise aplikacija i revizije u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture, bez naknada za unos po GB.

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Što možete izgraditi uz {name}

Grafana Loki ključne značajke

Indeksiranje temeljeno na oznakama

Loki indeksira samo nekoliko oznaka metapodataka po toku zapisa umjesto cijelog sadržaja, smanjujući troškove pohrane i memorije u usporedbi s mehanizmima poput Elasticsearcha.

LogQL upitni jezik

Pretražujte zapise sa sintaksom inspiriranom PromQL-om koja podržava filtriranje, raščlanjivanje i izdvajanje metrika tako da možete grafički prikazati stope pogrešaka i latenciju izravno iz redaka zapisa.

Ugrađeno Grafana UI

Uključena instanca Grafane dolazi s Lokijem unaprijed konfiguriranim kao izvor podataka, spremna za prikaz Istraživanje, nadzorne ploče i objedinjeno upozoravanje od prvog dana.

Multi-agent unos

Prihvatite logove od Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash i bilo kojeg klijenta koji koristi Loki push API za fleksibilno prikupljanje u cijelom vašem sustavu.

Objedinjeno upozoravanje

Definirajte pravila upozorenja temeljena na LogQL-u putem Grafane i usmjerite obavijesti na Slack, PagerDuty, e-poštu i web-hookove uz vaša postojeća metrička upozorenja.

Pohrana temeljena na datotečnom sustavu

Zadani jednobinarni način rada pohranjuje dijelove i TSDB indeks na Docker volumen na disku, pri čemu nije potrebna vanjska pohrana objekata za početak.

Zašto pokrenuti Grafana Loki na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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