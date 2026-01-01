Postavite Grafana Loki instalacijom jednim klikom.
Horizontalno skalabilan sustav za agregaciju logova inspiriran Prometheusom, dizajniran za troškovno učinkovito indeksiranje oznaka umjesto cijelog teksta.
Odaberite VPS plan za Grafana Loki
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grafana Loki
Grafana Loki je sustav za agregaciju logova otvorenog koda koji je izgradio Grafana Labs, a koji primjenjuje Prometheusov pristup logovima — indeksira samo mali skup oznaka metapodataka po streamu umjesto cijelog sadržaja loga, što drastično smanjuje troškove pohrane i operativno opterećenje u usporedbi s tradicionalnim bazama podataka logova. Logove guraju agenti poput Promtaila, Grafana Alloya, Fluent Bita ili Vectora, a pretražuju se pomoću LogQL-a.
Ovaj predložak objedinjuje Loki s Grafanom, prethodno konfiguriranom kao korisničko sučelje (UI), i prethodno postavlja Loki kao zadani izvor podataka, tako da su logovi pretraživi u prikazu Istraživanje čim se sustav pokrene. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva osjetljive zapise aplikacija i revizije u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture, bez naknada za unos po GB.
Grafana Loki ključne značajke
Indeksiranje temeljeno na oznakama
Loki indeksira samo nekoliko oznaka metapodataka po toku zapisa umjesto cijelog sadržaja, smanjujući troškove pohrane i memorije u usporedbi s mehanizmima poput Elasticsearcha.
LogQL upitni jezik
Pretražujte zapise sa sintaksom inspiriranom PromQL-om koja podržava filtriranje, raščlanjivanje i izdvajanje metrika tako da možete grafički prikazati stope pogrešaka i latenciju izravno iz redaka zapisa.
Ugrađeno Grafana UI
Uključena instanca Grafane dolazi s Lokijem unaprijed konfiguriranim kao izvor podataka, spremna za prikaz Istraživanje, nadzorne ploče i objedinjeno upozoravanje od prvog dana.
Multi-agent unos
Prihvatite logove od Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash i bilo kojeg klijenta koji koristi Loki push API za fleksibilno prikupljanje u cijelom vašem sustavu.
Objedinjeno upozoravanje
Definirajte pravila upozorenja temeljena na LogQL-u putem Grafane i usmjerite obavijesti na Slack, PagerDuty, e-poštu i web-hookove uz vaša postojeća metrička upozorenja.
Pohrana temeljena na datotečnom sustavu
Zadani jednobinarni način rada pohranjuje dijelove i TSDB indeks na Docker volumen na disku, pri čemu nije potrebna vanjska pohrana objekata za početak.
Zašto pokrenuti Grafana Loki na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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