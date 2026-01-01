Grafana Loki je sustav za agregaciju logova otvorenog koda koji je izgradio Grafana Labs, a koji primjenjuje Prometheusov pristup logovima — indeksira samo mali skup oznaka metapodataka po streamu umjesto cijelog sadržaja loga, što drastično smanjuje troškove pohrane i operativno opterećenje u usporedbi s tradicionalnim bazama podataka logova. Logove guraju agenti poput Promtaila, Grafana Alloya, Fluent Bita ili Vectora, a pretražuju se pomoću LogQL-a.

Ovaj predložak objedinjuje Loki s Grafanom, prethodno konfiguriranom kao korisničko sučelje (UI), i prethodno postavlja Loki kao zadani izvor podataka, tako da su logovi pretraživi u prikazu Istraživanje čim se sustav pokrene. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva osjetljive zapise aplikacija i revizije u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture, bez naknada za unos po GB.