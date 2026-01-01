MicroRealEstate je aplikacija za upravljanje nekretninama otvorenog koda, izgrađena posebno za samostalne iznajmljivače i male timove za nekretnine. Objedinjuje evidenciju stanara, ugovore o najmu, praćenje najamnine i generiranje dokumenata u jedinstveni samostalno hostirani radni prostor, eliminirajući naknade po jedinici i kompromise dijeljenja podataka komercijalnog SaaS-a za upravljanje nekretninama.

Samostalno hostiranje MicroRealEstate-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke o stanarima, ugovore o najmu i povijest plaćanja pod vašom potpunom kontrolom. Mikroservisna arhitektura jasno odvaja portal za iznajmljivače, portal za stanare, generator dokumenata i uslugu e-pošte, čineći upravljanje najmovima jednostavnim u bilo kojem opsegu bez ponavljajućih troškova softvera.