Postavite MicroRealEstate instalacijom jednim klikom.
Upravljanje nekretninama za najam otvorenog koda za najmodavce: ugovori o najmu, najamnine, najmoprimci i pohrana dokumenata na jednoj samostalno hostiranoj platformi.
Odaberite VPS plan za MicroRealEstate
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MicroRealEstate
MicroRealEstate je aplikacija za upravljanje nekretninama otvorenog koda, izgrađena posebno za samostalne iznajmljivače i male timove za nekretnine. Objedinjuje evidenciju stanara, ugovore o najmu, praćenje najamnine i generiranje dokumenata u jedinstveni samostalno hostirani radni prostor, eliminirajući naknade po jedinici i kompromise dijeljenja podataka komercijalnog SaaS-a za upravljanje nekretninama.
Samostalno hostiranje MicroRealEstate-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke o stanarima, ugovore o najmu i povijest plaćanja pod vašom potpunom kontrolom. Mikroservisna arhitektura jasno odvaja portal za iznajmljivače, portal za stanare, generator dokumenata i uslugu e-pošte, čineći upravljanje najmovima jednostavnim u bilo kojem opsegu bez ponavljajućih troškova softvera.
MicroRealEstate ključne značajke
Upravljanje zakupom
Generirajte ugovore o najmu iz prilagodljivih predložaka i pohranite svaki ugovor, dodatak i dokument vezan uz svaki najam na jednom mjestu.
Praćenje plaćanja najamnine
Zabilježite dolazne uplate i pratite dospjela dugovanja za svaku jedinicu, uz automatsko generiranje obavijesti i potvrda za stanare.
Korisnički portal
Namjensko sučelje za najmoprimce omogućuje im pregled ugovora o najmu, pregled povijesti plaćanja i preuzimanje računa bez kontaktiranja najmodavca.
Prilagođeni dokumenti
Sastavljajte obavijesti, pisma i najave iz predložaka za višekratnu upotrebu kako bi komunikacija sa stanarima ostala dosljedna i profesionalna.
Timski rad
Pozovite suradnike da podijelite opterećenje upravljanja nekretninama, čime platforma postaje prikladna i za neovisne vlasnike nekretnina i za tvrtke za nekretnine.
Obavijesti e-poštom
Povežite SMTP, Mailgun ili Gmail za slanje računa, masovnih obavijesti i pozivnica stanarima izravno iz aplikacije.
Zašto pokrenuti MicroRealEstate na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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