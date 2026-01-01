Postavite Notifuse instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za e-poštu za marketinške kampanje i transakcijske e-poruke s isporukom putem više pružatelja.
Odaberite VPS plan za Notifuse
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Notifuse
Notifuse je platforma za e-poštu otvorenog koda, samostalno hostirana, koja objedinjuje marketinške kampanje i isporuku transakcijske e-pošte u jedinstveni sustav. Za razliku od usluga temeljenih na pretplati kao što su Mailchimp ili Brevo, Notifuse radi na vašem vlastitom poslužitelju, eliminirajući naknade po e-poruci i čuvajući vaše podatke o pretplatnicima potpuno privatnima i pod vašom kontrolom.
Platforma podržava više pružatelja usluga e-pošte, uključujući Amazon SES, Mailgun i Postmark, tako da možete usmjeravati poruke putem bilo kojeg pozadinskog sustava koji odgovara vašim zahtjevima za troškove i isporučivost. Uređivač kampanja s funkcijom povlačenja i ispuštanja, segmentacija publike, praćenje otvaranja i klikova te REST API za programatsku transakcijsku e-poštu pružaju i marketinškim stručnjacima i programerima sve što im je potrebno iz jedne samostalno hostirane implementacije.
Notifuse ključne značajke
Uređivač kampanja
Izradite e-mail kampanje pomoću vizualnog uređivača povuci i ispusti, uključujući A/B testiranje, zakazivanje i pregled u stvarnom vremenu.
API za transakcijsku e-poštu
Šaljite e-poštu pokrenutu događajem programski putem REST API-ja s Liquid predlošcima za dinamičan personalizirani sadržaj.
Višepružateljska isporuka
Preusmjerite e-poštu putem Amazon SES-a, Mailguna, Postmarka ili bilo kojeg SMTP pružatelja bez promjene vaših predložaka ili radnih procesa.
Segmentacija pretplatnika
Usmjerite kampanje na specifične segmente publike na temelju atributa pretplatnika i povijesti angažmana.
Praćenje otvaranja i klikova
Mjerite izvedbu kampanje s detaljnim stopama otvaranja, praćenjem klikova i analitikom isporuke ugrađenom u nadzornu ploču.
Zašto pokrenuti Notifuse na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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