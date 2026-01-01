Notifuse je platforma za e-poštu otvorenog koda, samostalno hostirana, koja objedinjuje marketinške kampanje i isporuku transakcijske e-pošte u jedinstveni sustav. Za razliku od usluga temeljenih na pretplati kao što su Mailchimp ili Brevo, Notifuse radi na vašem vlastitom poslužitelju, eliminirajući naknade po e-poruci i čuvajući vaše podatke o pretplatnicima potpuno privatnima i pod vašom kontrolom.

Platforma podržava više pružatelja usluga e-pošte, uključujući Amazon SES, Mailgun i Postmark, tako da možete usmjeravati poruke putem bilo kojeg pozadinskog sustava koji odgovara vašim zahtjevima za troškove i isporučivost. Uređivač kampanja s funkcijom povlačenja i ispuštanja, segmentacija publike, praćenje otvaranja i klikova te REST API za programatsku transakcijsku e-poštu pružaju i marketinškim stručnjacima i programerima sve što im je potrebno iz jedne samostalno hostirane implementacije.