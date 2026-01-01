Postavite Miniflux u jednom kliku.
Minimalistički RSS čitač otvorenog koda, izgrađen u Go-u za brzo konzumiranje sadržaja bez ometanja.
Odaberite VPS plan za Miniflux
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Miniflux
Miniflux je minimalistički čitač RSS feedova s jasnom filozofijom, dizajniran oko jednog principa: maknuti se s puta i pustiti vas da čitate. Izgrađen u Go-u i podržan PostgreSQL-om, obrađuje RSS, Atom, RDF i JSON feedove putem čistog sučelja kojim se upravlja tipkovnicom, bez suvišnog sadržaja ili nepotrebne složenosti. S preko 7.000 GitHub zvjezdica, stekao je vjernu sljedbu među programerima i korisnicima koji brinu o privatnosti, a koji žele brzinu bez nereda.
Samostalno hostiranje Minifluxa čuva vašu listu pretplata i navike čitanja potpuno privatnima. Nema trackera trećih strana, nema profiliranja ponašanja i nema usluge koja se može ugasiti ili postati plaćena. Vi posjedujete svoje feedove, svoje članke i svoju povijest čitanja.
Miniflux ključne značajke
Struganje cijelog teksta
Dohvaća cijele članke iz feedova koji objavljuju samo sažetke, tako da uvijek čitate cijeli sadržaj bez napuštanja sučelja.
Navigacija tipkovnicom
Sveobuhvatni prečaci na tipkovnici omogućuju vam kretanje kroz feedove, označavanje članaka pročitanima i otvaranje poveznica bez dodirivanja miša.
Integracije za kasnije čitanje
Šalje članke na Pocket, Wallabag, Instapaper i Pinboard jednom radnjom za kasnije izvanmrežno čitanje.
API klijenta treće strane
APIs kompatibilni s Feverom i Google Readerom omogućuju popularnim mobilnim aplikacijama poput Reeder i NetNewsWire da se povežu s vašom vlastito hostiranom instancom.
Višekorisnička podrška
Svaki korisnik dobiva vlastiti neovisni popis feedova, status pročitanog i postavke na jednoj dijeljenoj instanci poslužitelja.
Zašto pokrenuti Miniflux na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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