Miniflux je minimalistički čitač RSS feedova s jasnom filozofijom, dizajniran oko jednog principa: maknuti se s puta i pustiti vas da čitate. Izgrađen u Go-u i podržan PostgreSQL-om, obrađuje RSS, Atom, RDF i JSON feedove putem čistog sučelja kojim se upravlja tipkovnicom, bez suvišnog sadržaja ili nepotrebne složenosti. S preko 7.000 GitHub zvjezdica, stekao je vjernu sljedbu među programerima i korisnicima koji brinu o privatnosti, a koji žele brzinu bez nereda.

Samostalno hostiranje Minifluxa čuva vašu listu pretplata i navike čitanja potpuno privatnima. Nema trackera trećih strana, nema profiliranja ponašanja i nema usluge koja se može ugasiti ili postati plaćena. Vi posjedujete svoje feedove, svoje članke i svoju povijest čitanja.