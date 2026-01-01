Do 69% popusta za Crucix

Postavite Crucix jednim klikom.

OSINT obavještajna platforma koja objedinjuje 27 globalnih izvora podataka u stvarnom vremenu u jedinstvenu 3D nadzornu ploču.

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AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Crucix jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Crucix

Crucix je OSINT (Open Source Intelligence) platforma koja objedinjuje podatke iz 27 javnih izvora — uključujući satelitske snimke NASA FIRMS, pomorsko AIS praćenje, podatke o sukobima ACLED, ekonomske pokazatelje FRED i feedove društvenog sentimenta — u jedinstvenu nadzornu ploču u stvarnom vremenu s 3D globusom pokretanim WebGL-om. Podaci se automatski osvježavaju svakih 15 minuta, pružajući vam kontinuiranu svijest o situaciji bez ručne intervencije.

Platforma isporučuje višeslojna upozorenja (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) putem Telegrama i Discorda, trgovinske ideje generirane LLM-om i dvosmjerne bot naredbe za brifinge na zahtjev. Samostalno hostiranje Crucixa na vašem VPS-u čuva sve API ključeve i obavještajne arhive na vašoj vlastitoj infrastrukturi, osigurava neprekinuto prikupljanje podataka i daje vam potpunu kontrolu nad zadržavanjem i pristupom.

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Što možete izgraditi uz {name}

Crucix ključne značajke

27 OSINT izvora

Objedinjuje satelitske, pomorske, zrakoplovne, ekonomske podatke te podatke o sukobima i društvenom raspoloženju paralelno, uz postupno smanjenje funkcionalnosti kada je bilo koji izvor nedostupan.

3D globus vizualizacija

Globus pokretan WebGL-om geografski preklapa događaje, što olakšava brzo povezivanje incidenata diljem regija.

Višeslojni sustav upozorenja

Dostavlja FLASH, PRIORITY i ROUTINE upozorenja putem Telegrama i Discorda kako bi vas kritične obavijesti odmah dosegle.

LLM Analiza inteligencije

Integrira se s Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini i drugim pružateljima za generiranje trgovinskih ideja i inteligentnih sažetaka signala iz prikupljenih podataka.

Dvosmjerne bot naredbe

Zatražite provjere statusa na zahtjev, pokrenite ručna skeniranja i primajte izvješća izravno putem naredbi Telegram ili Discord bota.

Zašto pokrenuti Crucix na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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