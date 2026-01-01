Crucix je OSINT (Open Source Intelligence) platforma koja objedinjuje podatke iz 27 javnih izvora — uključujući satelitske snimke NASA FIRMS, pomorsko AIS praćenje, podatke o sukobima ACLED, ekonomske pokazatelje FRED i feedove društvenog sentimenta — u jedinstvenu nadzornu ploču u stvarnom vremenu s 3D globusom pokretanim WebGL-om. Podaci se automatski osvježavaju svakih 15 minuta, pružajući vam kontinuiranu svijest o situaciji bez ručne intervencije.

Platforma isporučuje višeslojna upozorenja (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) putem Telegrama i Discorda, trgovinske ideje generirane LLM-om i dvosmjerne bot naredbe za brifinge na zahtjev. Samostalno hostiranje Crucixa na vašem VPS-u čuva sve API ključeve i obavještajne arhive na vašoj vlastitoj infrastrukturi, osigurava neprekinuto prikupljanje podataka i daje vam potpunu kontrolu nad zadržavanjem i pristupom.