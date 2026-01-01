Postavite Crucix jednim klikom.
OSINT obavještajna platforma koja objedinjuje 27 globalnih izvora podataka u stvarnom vremenu u jedinstvenu 3D nadzornu ploču.
Odaberite VPS plan za Crucix
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Crucix
Crucix je OSINT (Open Source Intelligence) platforma koja objedinjuje podatke iz 27 javnih izvora — uključujući satelitske snimke NASA FIRMS, pomorsko AIS praćenje, podatke o sukobima ACLED, ekonomske pokazatelje FRED i feedove društvenog sentimenta — u jedinstvenu nadzornu ploču u stvarnom vremenu s 3D globusom pokretanim WebGL-om. Podaci se automatski osvježavaju svakih 15 minuta, pružajući vam kontinuiranu svijest o situaciji bez ručne intervencije.
Platforma isporučuje višeslojna upozorenja (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) putem Telegrama i Discorda, trgovinske ideje generirane LLM-om i dvosmjerne bot naredbe za brifinge na zahtjev. Samostalno hostiranje Crucixa na vašem VPS-u čuva sve API ključeve i obavještajne arhive na vašoj vlastitoj infrastrukturi, osigurava neprekinuto prikupljanje podataka i daje vam potpunu kontrolu nad zadržavanjem i pristupom.
Crucix ključne značajke
27 OSINT izvora
Objedinjuje satelitske, pomorske, zrakoplovne, ekonomske podatke te podatke o sukobima i društvenom raspoloženju paralelno, uz postupno smanjenje funkcionalnosti kada je bilo koji izvor nedostupan.
3D globus vizualizacija
Globus pokretan WebGL-om geografski preklapa događaje, što olakšava brzo povezivanje incidenata diljem regija.
Višeslojni sustav upozorenja
Dostavlja FLASH, PRIORITY i ROUTINE upozorenja putem Telegrama i Discorda kako bi vas kritične obavijesti odmah dosegle.
LLM Analiza inteligencije
Integrira se s Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini i drugim pružateljima za generiranje trgovinskih ideja i inteligentnih sažetaka signala iz prikupljenih podataka.
Dvosmjerne bot naredbe
Zatražite provjere statusa na zahtjev, pokrenite ručna skeniranja i primajte izvješća izravno putem naredbi Telegram ili Discord bota.
Zašto pokrenuti Crucix na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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