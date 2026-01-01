Koffan je web aplikacija za popis za kupovinu s vlastitim hostingom, napravljena za parove, obitelji i zajednička kućanstva. Sinkronizira se u stvarnom vremenu između telefona, tableta i stolnih računala putem WebSocketa, radi izvanmrežno kao progresivna web aplikacija i organizira proizvode u prilagođene odjeljke s automatskim dovršavanjem s nejasnim podudaranjem iz vaše vlastite povijesti kupovine.

Samostalno hostiranje Koffana na VPS-u drži popis namirnica kućanstva na infrastrukturi koju vi kontrolirate umjesto na SaaS-u za kupovinu. Napisana u Go-u s ugrađenom SQLite bazom podataka, radi s otprilike 2,5 MB RAM-a i zauzima 16 MB diska, dolazi s prijevodima za trinaest jezika, uključuje zaštitu od brute-force napada pri prijavi i izlaže opcionalni REST API za automatizaciju, migracije i integracije.