Postavite Koffan uz instalaciju jednim klikom.
Ultralagana samostalno ugošćena aplikacija za popis za kupovinu za parove i obitelji sa sinkronizacijom u stvarnom vremenu, izvanmrežnim načinom rada i instalacijom PWA-a.
Odaberite VPS plan za Koffan
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Koffan
Koffan je web aplikacija za popis za kupovinu s vlastitim hostingom, napravljena za parove, obitelji i zajednička kućanstva. Sinkronizira se u stvarnom vremenu između telefona, tableta i stolnih računala putem WebSocketa, radi izvanmrežno kao progresivna web aplikacija i organizira proizvode u prilagođene odjeljke s automatskim dovršavanjem s nejasnim podudaranjem iz vaše vlastite povijesti kupovine.
Samostalno hostiranje Koffana na VPS-u drži popis namirnica kućanstva na infrastrukturi koju vi kontrolirate umjesto na SaaS-u za kupovinu. Napisana u Go-u s ugrađenom SQLite bazom podataka, radi s otprilike 2,5 MB RAM-a i zauzima 16 MB diska, dolazi s prijevodima za trinaest jezika, uključuje zaštitu od brute-force napada pri prijavi i izlaže opcionalni REST API za automatizaciju, migracije i integracije.
Koffan ključne značajke
Sinkronizacija u stvarnom vremenu
Ažuriranja uživo putem WebSocketa drže svakog člana kućanstva na istoj listi dok se stavke dodaju, provjeravaju ili uređuju.
Offline PWA
Instalirajte na početni zaslon telefona i nastavite dodavati ili odznačavati stavke bez veze — promjene se sinkroniziraju kada se vratite na mrežu.
Više popisa
Izradite zasebne popise po trgovini ili namjeni s prilagođenim ikonama, i ponovno koristite odjeljke proizvoda kao što su Mliječni proizvodi, Povrće ili Sredstva za čišćenje.
Ultralagan trag
Napisano u Go-u na SQLite pozadinskom sustavu — oko 16 MB na disku i 2,5 MB RAM-a, idealno čak i za najmanji VPS plan.
Pametno automatsko dovršavanje
Fuzzy pretraživanje predlaže proizvode iz vaše prošle povijesti kupovine i pamti kojem odjeljku pripada svaka stavka.
Pristup REST API-ju
Opcionalni API token otključava programski pristup za automatizacije, integracije i migraciju lista između instanci.
Zašto pokrenuti Koffan na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom