Sonatype Nexus Repository Manager je industrijski standardno spremište artefakata za pohranu, organiziranje i distribuciju artefakata izrade u svim glavnim formatima paketa. Služi kao univerzalna proxy predmemorija za Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub i desetke drugih registara, dramatično smanjujući vanjska preuzimanja i ubrzavajući izrade.

Samostalno hostiranje Nexusa na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad pohranom artefakata, pravilima pristupa i sigurnosnim skeniranjem. Timovi dobivaju jedinstveni izvor istine za sve ovisnosti — javne i privatne — bez cijena po korisniku ili ograničenja pohrane u oblaku.