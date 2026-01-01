Postavite Nexus Repository Manager jednim klikom.
Univerzalni upravitelj repozitorija artefakata koji podržava Maven, npm, Docker, PyPI i još mnogo toga.
Odaberite VPS plan za Nexus Repository Manager
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager je industrijski standardno spremište artefakata za pohranu, organiziranje i distribuciju artefakata izrade u svim glavnim formatima paketa. Služi kao univerzalna proxy predmemorija za Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub i desetke drugih registara, dramatično smanjujući vanjska preuzimanja i ubrzavajući izrade.
Samostalno hostiranje Nexusa na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad pohranom artefakata, pravilima pristupa i sigurnosnim skeniranjem. Timovi dobivaju jedinstveni izvor istine za sve ovisnosti — javne i privatne — bez cijena po korisniku ili ograničenja pohrane u oblaku.
Nexus Repository Manager ključne značajke
Univerzalna podrška za formate
Udomaćite i proxyirajte Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go i mnoge druge formate iz jedne instance.
Proxy i cache
Keširajte udaljene artefakte lokalno kako se izgradnje nikada ne bi prekinule jer je uzvodni registar spor ili nedostupan.
Privatni repozitoriji
Objavite vlasničke biblioteke i Docker slike u privatna hostana spremišta s detaljnom kontrolom pristupa.
Pretraživanje komponenti
Pretraživanje cijelog teksta kroz sva spremišta omogućuje programerima brzo pronalaženje određenih verzija artefakata i njihovih metapodataka.
Pristup temeljen na ulogama
Definirajte detaljne privilegije po repozitoriju tako da timovi vide i objavljuju samo u repozitorije koje posjeduju.
Zašto pokrenuti Nexus Repository Manager na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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