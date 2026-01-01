Pinchflat je samostalno hostiran upravitelj YouTube sadržaja izgrađen na yt-dlp-u koji automatizira preuzimanje i organiziranje videozapisa s kanala i popisa za reprodukciju. Postavite pravilo jednom — Pinchflat povremeno provjerava novi sadržaj i automatski ga preuzima, uz prvoklasnu podršku za Plex, Jellyfin i Kodi biblioteke tako da vaš medijski centar ostaje ažuran bez ikakvog ručnog rada.

Pokretanje Pinchflata na vašem VPS-u omogućuje preuzimanje 24/7 bez zauzimanja vaše kućne propusnosti ili računala. Integracija SponsorBlocka preskače sponzorirane segmente, generiranje RSS feedova pretvara kanale u podcast feedove, a opcionalno automatsko brisanje automatski upravlja pohranom kako vaša biblioteka raste.