Postavite Pinchflat jednim klikom.
Samohostiran upravitelj YouTube medija koji automatski preuzima nove videozapise s vaših omiljenih kanala i popisa za reprodukciju bez ikakvog ručnog napora.
Odaberite VPS plan za Pinchflat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pinchflat
Pinchflat je samostalno hostiran upravitelj YouTube sadržaja izgrađen na yt-dlp-u koji automatizira preuzimanje i organiziranje videozapisa s kanala i popisa za reprodukciju. Postavite pravilo jednom — Pinchflat povremeno provjerava novi sadržaj i automatski ga preuzima, uz prvoklasnu podršku za Plex, Jellyfin i Kodi biblioteke tako da vaš medijski centar ostaje ažuran bez ikakvog ručnog rada.
Pokretanje Pinchflata na vašem VPS-u omogućuje preuzimanje 24/7 bez zauzimanja vaše kućne propusnosti ili računala. Integracija SponsorBlocka preskače sponzorirane segmente, generiranje RSS feedova pretvara kanale u podcast feedove, a opcionalno automatsko brisanje automatski upravlja pohranom kako vaša biblioteka raste.
Pinchflat ključne značajke
Automatska preuzimanja kanala
Postavite pravila za kanale ili popise za reprodukciju i Pinchflat povremeno provjerava nove prijenose, automatski ih preuzimajući bez ikakvog ručnog pokretanja.
Integracija medijskog centra
Prvoklasna podrška za Plex, Jellyfin i Kodi s moćnim sustavom imenovanja koji organizira datoteke točno onako kako vaš medijski poslužitelj očekuje.
SponsorBlock podrška
Automatski preskače ili reže sponzorirane segmente, uvode i odjave iz preuzetih videozapisa koristeći podatke SponsorBlocka dobivene od zajednice.
Generiranje RSS feeda
Pretvara YouTube kanale i popise za reprodukciju u RSS feedove tako da možete pratiti kreatore videozapisa u bilo kojoj aplikaciji za podcaste ili čitač feedova.
Pametno upravljanje pohranom
Konfigurirajte automatsko brisanje starijeg sadržaja prema starosti ili broju kako biste držali upotrebu diska pod kontrolom dok vaša arhiva raste.
Zašto pokrenuti Pinchflat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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