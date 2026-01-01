Postavite Plik instalacijom jednim klikom.
Skalabilna samostalno hostirana platforma za privremeno dijeljenje datoteka — poput WeTransfera, ali pod vašom potpunom kontrolom.
Odaberite VPS plan za Plik
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Plik
Plik je privremena platforma za dijeljenje datoteka otvorenog koda koja vam omogućuje prijenos datoteka i dijeljenje sigurnih poveznica s istekom roka valjanosti s bilo kim — bez oslanjanja na cloud usluge trećih strana. Izgrađen s obzirom na privatnost i fleksibilnost, podržava prijenose zaštićene lozinkom, jednokratne poveznice za preuzimanje koje nestaju nakon prvog pristupa i end-to-end enkripciju koristeći age protokol.
Samostalno hostiranje Plika na vašem VPS-u znači da vaše datoteke ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate, s podesivim razdobljima zadržavanja i ograničenjima veličine datoteka. Moderno Vue 3 web sučelje olakšava upravljanje prijenosima, dok ugrađeni CLI klijent omogućuje skriptirane prijenose datoteka s bilo koje platforme.
Plik ključne značajke
Istječuće datotečne veze
Postavite prilagođeno vrijeme trajanja pri svakom prijenosu tako da dijeljene datoteke automatski istječu i brišu se, čime vaše skladište ostaje čisto.
Jednokratna preuzimanja
Generirajte jednokratne poveznice koje se samouništavaju nakon prvog preuzimanja, osiguravajući da datoteke dođu samo do željenog primatelja.
Učitavanja zaštićena lozinkom
Zaštitite pojedinačne prijenose lozinkom tako da samo primatelji s ispravnim vjerodajnicama mogu pristupiti dijeljenim datotekama.
End-to-end enkripcija
Šifrirajte datoteke na strani klijenta koristeći age protokol prije prijenosa tako da čak ni operater poslužitelja ne može pročitati sadržaj.
Višestruki backendovi za pohranu
Pohranite datoteke lokalno ili se povežite na S3, Google Cloud Storage ili OpenStack Swift kako biste skalirali kapacitet bez ograničenja.
Podrška za CLI klijente
Prenesite i upravljajte datotekama izravno s terminala koristeći višeplatformski Go CLI klijent, omogućujući skriptirane i automatizirane prijenose.
Zašto pokrenuti Plik na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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