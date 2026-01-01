Plik je privremena platforma za dijeljenje datoteka otvorenog koda koja vam omogućuje prijenos datoteka i dijeljenje sigurnih poveznica s istekom roka valjanosti s bilo kim — bez oslanjanja na cloud usluge trećih strana. Izgrađen s obzirom na privatnost i fleksibilnost, podržava prijenose zaštićene lozinkom, jednokratne poveznice za preuzimanje koje nestaju nakon prvog pristupa i end-to-end enkripciju koristeći age protokol.

Samostalno hostiranje Plika na vašem VPS-u znači da vaše datoteke ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate, s podesivim razdobljima zadržavanja i ograničenjima veličine datoteka. Moderno Vue 3 web sučelje olakšava upravljanje prijenosima, dok ugrađeni CLI klijent omogućuje skriptirane prijenose datoteka s bilo koje platforme.