Canarytokens je open-source honeypot sustav koji vam omogućuje stvaranje nevidljivih zamki diljem vaše infrastrukture. Generirajte tokene za praćenje u obliku URL-ova, DNS naziva, dokumenata, e-mail adresa, WireGuard konfiguracija i još mnogo toga — zatim ih ugradite u osjetljive datoteke, sustave ili mrežne konfiguracije. U trenutku kada napadač ili neovlašteni korisnik stupi u interakciju s tokenom, vi primate trenutno upozorenje s detaljima o pristupu.

Za razliku od tradicionalnog otkrivanja upada, Canarytokens ne zahtijeva agente, nadzor logova niti složeno postavljanje. Samostalno hostiranje daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima o upozorenjima i omogućuje vam generiranje neograničenog broja tokena bez ograničenja pretplate.