Postavite Canarytokense jednim klikom.
Honeypot sustav tokena otvorenog koda koji vas tiho upozorava kada netko pristupi vašim podacima, datotekama ili vjerodajnicama.
Odaberite VPS plan za Canarytokens
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Canarytokens
Canarytokens je open-source honeypot sustav koji vam omogućuje stvaranje nevidljivih zamki diljem vaše infrastrukture. Generirajte tokene za praćenje u obliku URL-ova, DNS naziva, dokumenata, e-mail adresa, WireGuard konfiguracija i još mnogo toga — zatim ih ugradite u osjetljive datoteke, sustave ili mrežne konfiguracije. U trenutku kada napadač ili neovlašteni korisnik stupi u interakciju s tokenom, vi primate trenutno upozorenje s detaljima o pristupu.
Za razliku od tradicionalnog otkrivanja upada, Canarytokens ne zahtijeva agente, nadzor logova niti složeno postavljanje. Samostalno hostiranje daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima o upozorenjima i omogućuje vam generiranje neograničenog broja tokena bez ograničenja pretplate.
Canarytokens ključne značajke
Trenutna upozorenja o povredama
Primajte trenutne obavijesti u trenutku kada se token aktivira, dajući vam rano upozorenje na neovlašteni pristup ili eksfiltraciju podataka.
Deseci vrsta tokena
Stvorite mamce kao URL-ove, DNS zapise, Word dokumente, PDF-ove, AWS ključeve, adrese e-pošte, WireGuard konfiguracije i još mnogo toga kako biste pokrili svaku površinu napada.
Detekcija bez agenta
Tokeni funkcioniraju bez instaliranja softvera na nadziranim sustavima — samo postavite token i pričekajte upozorenje.
Samostalno postavljeno upravljanje
Pokrenite vlastiti Canarytokens poslužitelj kako biste sve podatke o incidentima zadržali privatnima, generirali neograničene tokene i prilagodili upozorenja svojim potrebama.
Bogata povijest incidenata
Svaki aktivirani token bilježi IP adrese, korisničke agente, vremenske oznake i podatke o geolokaciji za forenzičku istragu.
Zašto pokrenuti Canarytokens na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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