Cap je lagana open-source CAPTCHA alternativa koja štiti obrasce i API-je od botova koristeći dokaz rada umjesto vizualnih zagonetki. Umjesto da traži od korisnika da identificiraju semafore ili pješačke prijelaze, Cap pokreće tihi SHA-256 izazov u WebAssemblyju — rješavajući ga u milisekundama za stvarne korisnike, dok automatizirano slanje čini računalno skupim za botove. Ne postavljaju se kolačići, ne prikupljaju se podaci o ponašanju i nijedan zahtjev ne napušta vaš vlastiti poslužitelj.

Samostalno hostiranje Capa na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom zaštitom od botova bez naknada po provjeri i bez ovisnosti o uslugama poput Google reCAPTCHA ili Cloudflare Turnstile. Administratorska nadzorna ploča pruža analitiku izazova i upravljanje ključevima web-mjesta.