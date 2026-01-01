Postavite Cap instalacijom jednim klikom.
Alternativa CAPTCHA-i otvorenog koda s naglaskom na privatnost, koja koristi dokaz rada umjesto vizualnih zagonetki — bez praćenja, bez kolačića, bez vanjskih poziva.
Odaberite VPS plan za Cap
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cap
Cap je lagana open-source CAPTCHA alternativa koja štiti obrasce i API-je od botova koristeći dokaz rada umjesto vizualnih zagonetki. Umjesto da traži od korisnika da identificiraju semafore ili pješačke prijelaze, Cap pokreće tihi SHA-256 izazov u WebAssemblyju — rješavajući ga u milisekundama za stvarne korisnike, dok automatizirano slanje čini računalno skupim za botove. Ne postavljaju se kolačići, ne prikupljaju se podaci o ponašanju i nijedan zahtjev ne napušta vaš vlastiti poslužitelj.
Samostalno hostiranje Capa na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom zaštitom od botova bez naknada po provjeri i bez ovisnosti o uslugama poput Google reCAPTCHA ili Cloudflare Turnstile. Administratorska nadzorna ploča pruža analitiku izazova i upravljanje ključevima web-mjesta.
Cap ključne značajke
Izazovi dokaza rada
Izračun SHA-256 izvodi se nečujno u WebAssemblyju, čime zaštita od botova postaje nevidljiva stvarnim korisnicima, dok se povećava trošak automatiziranih napada.
Bez praćenja
Kolačići se ne postavljaju, ne prikupljaju se bihevioralni otisci i podaci se ne šalju poslužiteljima trećih strana — potpuno usklađeno s GDPR-om po dizajnu.
Administratorska nadzorna ploča
Pratite stope dovršenosti izazova, upravljajte ključevima web-mjesta i pregledajte metrike aktivnosti botova putem ugrađene analitičke nadzorne ploče.
Lagan widget
Klijentski widget je težak samo ~20KB, dodajući zanemarivo opterećenje bilo kojoj stranici ili aplikaciji koja ga ugrađuje.
API-prvi dizajn
Provjerite tokene izazova na strani poslužitelja putem jednostavnog REST API-ja, čineći Cap integrabilnim s bilo kojim jezikom ili okvirom.
Zašto pokrenuti Cap na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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