Postavite OctoBot uz instalaciju jednim klikom.
Bot za trgovanje kriptovalutama otvorenog koda za automatizaciju AI, grid, DCA i TradingView strategija na 15+ burzi.
Odaberite VPS plan za OctoBot
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OctoBot
OctoBot je besplatan, open-source bot za trgovanje kriptovalutama koji se povezuje s Binanceom, Coinbaseom, Krakenom, Hyperliquidom, OKX-om, KuCoinom, Bybitom i više od 15 drugih burzi putem jednog web sučelja. Podržava grid trgovanje, prosječenje troškova (dollar-cost averaging), market making, strategije vođene umjetnom inteligencijom, automatizaciju TradingView webhooka i potpuno skriptabilni backtesting mehanizam za usavršavanje postavki na temelju povijesnih tržišnih podataka.
Samostalno hostanje OctoBota na vlastitom VPS-u drži svaki API ključ, profil i povijest trgovanja pod vašom izravnom kontrolom, bez posredničkog sloja između vas i burze. Korisničko sučelje preglednika radi 24/7 na vašem VPS-u tako da se strategije nastavljaju izvršavati čak i kada je vaše lokalno računalo izvan mreže, a sustav dodataka tentacles omogućuje vam proširenje bota prilagođenim signalima ili sučeljima bez diranja izvorne slike.
OctoBot ključne značajke
15+ Exchange podrška
Povežite se s Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, i mnogim drugim spot i futures burzama iz jedne implementacije.
Više vrsta strategija
Pokrenite grid trgovanje, DCA, market making, arbitražu, signale vođene umjetnom inteligencijom i strategije web-kuka TradingViewa jednu pored druge u neovisnim profilima.
TradingView automatizacija
Primajte TradingView upozorenja izravno u OctoBot kako biste pokrenuli trgovanja s vašim omiljenim Pine Script indikatorima bez posredničkih usluga.
Sustav za povratno testiranje
Testirajte strategije na temelju povijesnih tržišnih podataka uz detaljna izvješća o učinku prije riskiranja kapitala na stvarnoj burzi.
Tentacles sustav dodataka
Proširite OctoBot s tentakulama zajednice za nove strategije, burze i sučelja, ili napišite vlastite bez forkanja projekta.
Telegram i web upozorenja
Pratite portfelj i trgovačke aktivnosti s ugrađene web nadzorne ploče ili šaljite obavijesti uživo na Telegram za kontrolu u pokretu.
Zašto pokrenuti OctoBot na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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