OctoBot je besplatan, open-source bot za trgovanje kriptovalutama koji se povezuje s Binanceom, Coinbaseom, Krakenom, Hyperliquidom, OKX-om, KuCoinom, Bybitom i više od 15 drugih burzi putem jednog web sučelja. Podržava grid trgovanje, prosječenje troškova (dollar-cost averaging), market making, strategije vođene umjetnom inteligencijom, automatizaciju TradingView webhooka i potpuno skriptabilni backtesting mehanizam za usavršavanje postavki na temelju povijesnih tržišnih podataka.

Samostalno hostanje OctoBota na vlastitom VPS-u drži svaki API ključ, profil i povijest trgovanja pod vašom izravnom kontrolom, bez posredničkog sloja između vas i burze. Korisničko sučelje preglednika radi 24/7 na vašem VPS-u tako da se strategije nastavljaju izvršavati čak i kada je vaše lokalno računalo izvan mreže, a sustav dodataka tentacles omogućuje vam proširenje bota prilagođenim signalima ili sučeljima bez diranja izvorne slike.