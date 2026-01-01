Postavite Slink u jednom kliku.
Samohostirana platforma za dijeljenje slika s naglaskom na privatnost, s automatskim uklanjanjem EXIF podataka i podesivom kompresijom.
Odaberite VPS plan za Slink
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Slink
Slink je platforma za dijeljenje slika s vlastitim hostingom, izgrađena oko privatnosti, vlasništva i transparentnosti. Za razliku od komercijalnih servisa za hosting slika koji skeniraju učitane datoteke radi oglašavanja, polažu široka licencna prava ili nameću proizvoljne politike sadržaja, Slink osigurava da zadržite potpunu kontrolu nad svojim vizualnim sadržajem — pohranjenim lokalno na vašem vlastitom serveru bez pristupa trećih strana.
Samostalno hostiranje Slinka na vašem VPS-u znači da vaše slike nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Automatsko uklanjanje EXIF metapodataka uklanja GPS koordinate, informacije o uređaju i vremenske oznake iz svake učitane datoteke, štiteći privatnost prema zadanim postavkama. Uz konfigurabilnu kompresiju, radne tijekove odobravanja korisnika i politike lozinki, Slink pruža profesionalno okruženje za dijeljenje slika pod vašim uvjetima.
Slink ključne značajke
Uklanjanje EXIF metapodataka
Automatski uklanja GPS koordinate, informacije o uređaju i vremenske oznake sa svake prenesene slike kako bi prema zadanim postavkama zaštitio privatnost.
Podesiva kompresija
Postavite kvalitetu kompresije i ograničenja veličine prijenosa kako biste uravnotežili vjernost slike s učinkovitošću pohrane za vaš specifičan slučaj upotrebe.
Upravljanje korisnicima
Izborni tijekovi rada za odobravanje i prilagodljive politike jačine lozinke omogućuju vam kontrolu nad time tko može prenositi i dijeliti slike.
Lokalna pohrana
Sve slike su pohranjene izravno na vašem VPS-u — bez cloud bucketa, bez CDN-ova trećih strana, bez vanjskih ovisnosti za vaš sadržaj.
Jedinstveni dijeljivi URL-ovi
Svako učitavanje dobiva jedinstveni URL za jednostavno dijeljenje, dajući primateljima izravan pristup bez potrebe za računima ili instalacijama aplikacija.
Zašto pokrenuti Slink na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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