Slink je platforma za dijeljenje slika s vlastitim hostingom, izgrađena oko privatnosti, vlasništva i transparentnosti. Za razliku od komercijalnih servisa za hosting slika koji skeniraju učitane datoteke radi oglašavanja, polažu široka licencna prava ili nameću proizvoljne politike sadržaja, Slink osigurava da zadržite potpunu kontrolu nad svojim vizualnim sadržajem — pohranjenim lokalno na vašem vlastitom serveru bez pristupa trećih strana.

Samostalno hostiranje Slinka na vašem VPS-u znači da vaše slike nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Automatsko uklanjanje EXIF metapodataka uklanja GPS koordinate, informacije o uređaju i vremenske oznake iz svake učitane datoteke, štiteći privatnost prema zadanim postavkama. Uz konfigurabilnu kompresiju, radne tijekove odobravanja korisnika i politike lozinki, Slink pruža profesionalno okruženje za dijeljenje slika pod vašim uvjetima.