Postavite FlexGet instalacijom jednim klikom.
Snažan alat za automatizaciju za preuzimanje i upravljanje medijima s RSS feedova, torrent stranica i još mnogo toga.
Odaberite VPS plan za FlexGet
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FlexGet
FlexGet je višenamjenski alat za automatizaciju sadržaja s RSS-a, torrent stranica, Usenet indeksatora i desetaka drugih izvora. On preuzima metapodatke epizoda i filmova, filtrira izdanja prema vašim pravilima kvalitete, uklanja duplikate u odnosu na vašu postojeću biblioteku i prosljeđuje podudarajuća preuzimanja torrent klijentima, Usenet preuzimačima ili skriptama za naknadnu obradu — sve pokretano jednom deklarativnom YAML konfiguracijom.
Samostalno hostiranje FlexGeta na VPS-u održava vašu automatizaciju uvijek aktivnom tako da feedovi nikada ne propuste prozor izdanja. On se povezuje sa Sonarr-om, Radarr-om, qBittorrent-om, SABnzbd-om i širim medijskim poslužiteljskim sustavom kao ljepilo za raspoređivanje koje sve održava opskrbljenim.
FlexGet ključne značajke
Automatizacija temeljena na YAML-u
Deklarirajte svaki feed, filtar, transformaciju i cilj preuzimanja u jednoj konfiguracijskoj datoteci — jednostavno za kontrolu verzija i repliciranje na svim instancama.
Stotine integracija
Ugrađeni dodaci za torrent stranice, RSS feedove, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet i još mnogo toga.
Otkrivanje serija i filmova
Prati serije i filmove kod različitih pružatelja, uklanja duplikate iz vaše biblioteke i dohvaća samo izdanja koja odgovaraju vašim pravilima kvalitete i jezika.
Web UI i REST API
Pregledajte zadatke u redu čekanja, ručno pokrenite izvršavanja i pregledajte povijest iz preglednika — ili automatizirajte sve putem JSON REST API-ja.
Zakazivanje i okidači
Rasporedi u Cron stilu, okidači datotečnog sustava i ulazne točke web-kuka osiguravaju automatsko izvršavanje zadataka bez ručne intervencije.
Zašto pokrenuti FlexGet na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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