Do 69% popusta za FlexGet

Postavite FlexGet instalacijom jednim klikom.

Snažan alat za automatizaciju za preuzimanje i upravljanje medijima s RSS feedova, torrent stranica i još mnogo toga.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite FlexGet instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za FlexGet

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz FlexGet

FlexGet je višenamjenski alat za automatizaciju sadržaja s RSS-a, torrent stranica, Usenet indeksatora i desetaka drugih izvora. On preuzima metapodatke epizoda i filmova, filtrira izdanja prema vašim pravilima kvalitete, uklanja duplikate u odnosu na vašu postojeću biblioteku i prosljeđuje podudarajuća preuzimanja torrent klijentima, Usenet preuzimačima ili skriptama za naknadnu obradu — sve pokretano jednom deklarativnom YAML konfiguracijom.

Samostalno hostiranje FlexGeta na VPS-u održava vašu automatizaciju uvijek aktivnom tako da feedovi nikada ne propuste prozor izdanja. On se povezuje sa Sonarr-om, Radarr-om, qBittorrent-om, SABnzbd-om i širim medijskim poslužiteljskim sustavom kao ljepilo za raspoređivanje koje sve održava opskrbljenim.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

FlexGet ključne značajke

Automatizacija temeljena na YAML-u

Deklarirajte svaki feed, filtar, transformaciju i cilj preuzimanja u jednoj konfiguracijskoj datoteci — jednostavno za kontrolu verzija i repliciranje na svim instancama.

Stotine integracija

Ugrađeni dodaci za torrent stranice, RSS feedove, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet i još mnogo toga.

Otkrivanje serija i filmova

Prati serije i filmove kod različitih pružatelja, uklanja duplikate iz vaše biblioteke i dohvaća samo izdanja koja odgovaraju vašim pravilima kvalitete i jezika.

Web UI i REST API

Pregledajte zadatke u redu čekanja, ručno pokrenite izvršavanja i pregledajte povijest iz preglednika — ili automatizirajte sve putem JSON REST API-ja.

Zakazivanje i okidači

Rasporedi u Cron stilu, okidači datotečnog sustava i ulazne točke web-kuka osiguravaju automatsko izvršavanje zadataka bez ručne intervencije.

Zašto pokrenuti FlexGet na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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