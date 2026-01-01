FlexGet je višenamjenski alat za automatizaciju sadržaja s RSS-a, torrent stranica, Usenet indeksatora i desetaka drugih izvora. On preuzima metapodatke epizoda i filmova, filtrira izdanja prema vašim pravilima kvalitete, uklanja duplikate u odnosu na vašu postojeću biblioteku i prosljeđuje podudarajuća preuzimanja torrent klijentima, Usenet preuzimačima ili skriptama za naknadnu obradu — sve pokretano jednom deklarativnom YAML konfiguracijom.

Samostalno hostiranje FlexGeta na VPS-u održava vašu automatizaciju uvijek aktivnom tako da feedovi nikada ne propuste prozor izdanja. On se povezuje sa Sonarr-om, Radarr-om, qBittorrent-om, SABnzbd-om i širim medijskim poslužiteljskim sustavom kao ljepilo za raspoređivanje koje sve održava opskrbljenim.