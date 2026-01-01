Postavite TeamMapper instalacijom jednim klikom.
Samohostiran kolaborativni alat za izradu mapa uma u stvarnom vremenu za timove, za zajedničko razmišljanje, planiranje i strukturiranje ideja.
Odaberite VPS plan za TeamMapper
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TeamMapper
TeamMapper je aplikacija za izradu mapa uma otvorenog koda koja timovima omogućuje stvaranje, dijeljenje i uređivanje mapa uma zajedno u stvarnom vremenu putem WebSocketa. Izgrađena kao nasljednik ukinutog projekta mindmapp, fokusira se na suradnju bez potrebe za korisničkim računima — podijelite poveznicu s dozvolama samo za pregled ili uređivanje i članovi tima mogu se odmah pridružiti sesiji.
Samostalno hostiranje TeamMappera na vlastitom VPS-u drži sesije razmišljanja, planove projekata i timsko znanje u potpunosti na infrastrukturi koju kontrolirate. Prema zadanim postavkama, mape uma automatski se brišu nakon 30 dana radi usklađenosti s GDPR-om, a podesivi prozor zadržavanja omogućuje timovima u reguliranim okruženjima da prilagode ponašanje privatnosti vlastitim pravilima bez ovisnosti o pružatelju SaaS usluga treće strane.
TeamMapper ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Sesije temeljene na WebSocketu omogućuju višestrukim članovima tima istovremeno uređivanje iste mape uma, s promjenama koje se odmah pojavljuju za sve povezane s mapom.
Zabrana dijeljenja računa
Podijelite mentalnu mapu putem poveznice ili QR koda koristeći dozvole samo za pregledavanje ili za uređivanje — gosti se mogu pridružiti bez izrade računa ili prijave.
Bogata prilagodba čvora
Dodajte slike, ikone, boje, stilove fonta i hiperveze čvorovima kako biste ravne obrise pretvorili u vizualno strukturirane dijagrame prikladne za prezentacije.
Uvoz i izvoz
Premještajte mape uma u i iz TeamMappera koristeći JSON, Mermaid, SVG, PDF ili PNG formate za dijeljenje s dionicima ili arhiviranje izvan mreže.
Zadane postavke usklađene s GDPR-om
Mentalne mape automatski se brišu nakon konfigurabilnog razdoblja zadržavanja (zadano 30 dana), pomažući timovima da ispune zahtjeve privatnosti bez ručnog čišćenja.
Poništi i prečaci
Potpuna povijest poništavanja/ponavljanja i sveobuhvatan skup tipkovničkih prečaca čine uređivač brzim za napredne korisnike koji izrađuju velike ili duboko ugniježđene mentalne mape.
Zašto pokrenuti TeamMapper na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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