TeamMapper je aplikacija za izradu mapa uma otvorenog koda koja timovima omogućuje stvaranje, dijeljenje i uređivanje mapa uma zajedno u stvarnom vremenu putem WebSocketa. Izgrađena kao nasljednik ukinutog projekta mindmapp, fokusira se na suradnju bez potrebe za korisničkim računima — podijelite poveznicu s dozvolama samo za pregled ili uređivanje i članovi tima mogu se odmah pridružiti sesiji.

Samostalno hostiranje TeamMappera na vlastitom VPS-u drži sesije razmišljanja, planove projekata i timsko znanje u potpunosti na infrastrukturi koju kontrolirate. Prema zadanim postavkama, mape uma automatski se brišu nakon 30 dana radi usklađenosti s GDPR-om, a podesivi prozor zadržavanja omogućuje timovima u reguliranim okruženjima da prilagode ponašanje privatnosti vlastitim pravilima bez ovisnosti o pružatelju SaaS usluga treće strane.