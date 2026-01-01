Postavite Manyfold instalacijom jednim klikom.
Samohostiran upravitelj digitalnom imovinom za organiziranje, označavanje i pregledavanje vaše biblioteke modela za 3D ispis.
Odaberite VPS plan za Manyfold
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Manyfold
Manyfold je upravitelj digitalne imovine otvorenog koda, izgrađen posebno za entuzijaste 3D ispisa i stvaratelje koji trebaju organizirati rastuće kolekcije STL, 3MF i drugih datoteka modela. Za razliku od generičkih upravitelja datoteka, Manyfold nativno razumije 3D datoteke, generirajući sličice i interaktivne preglede, prateći kreatore i licence te grupirajući povezane dijelove u logične modele s oznakama, opisima i prilagođenim metapodacima.
Pokretanje Manyfolda na vašem VPS-u drži tisuće plaćenih i besplatnih modela koje prikupljate s web-mjesta poput MakerWorld, Printables i Thingiverse pod vašom potpunom kontrolom, s federiranim ActivityPub slojem koji vam omogućuje dijeljenje kolekcija s drugim stvarateljima bez predaje vaše biblioteke zatvorenom tržištu.
Manyfold ključne značajke
Interaktivni 3D pregledi
Rotirajte i pregledajte STL, 3MF, OBJ i druge formate izravno u pregledniku bez preuzimanja ili otvaranja slicera.
Pametno označavanje i metapodaci
Organizirajte modele s hijerarhijskim oznakama, autorima, licencama i prilagođenim poljima kako bi vaša knjižnica ostala pretraživa kako raste.
Višekorisničke kolekcije
Dijelite biblioteke s članovima obitelji ili kluba koristeći detaljne dozvole po korisniku i kontrole pristupa temeljene na ulogama.
Federirano dijeljenje
Slijedite druge Manyfold instance putem ActivityPub-a kako biste otkrili i razmijenili modele bez ovisnosti o centralnom tržištu.
OIDC jedinstvena prijava
Integrirajte Manyfold s Authentikom, Keycloakom ili bilo kojim OIDC pružateljem kako biste centralizirali autentifikaciju na vašoj samostalno hostiranoj platformi.
Automatsko skeniranje biblioteke
Premjestite mape postojećih modela u volumen za pohranu, a Manyfold ih uvozi, deduplicira i indeksira u hodu.
Zašto pokrenuti Manyfold na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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