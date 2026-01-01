Manyfold je upravitelj digitalne imovine otvorenog koda, izgrađen posebno za entuzijaste 3D ispisa i stvaratelje koji trebaju organizirati rastuće kolekcije STL, 3MF i drugih datoteka modela. Za razliku od generičkih upravitelja datoteka, Manyfold nativno razumije 3D datoteke, generirajući sličice i interaktivne preglede, prateći kreatore i licence te grupirajući povezane dijelove u logične modele s oznakama, opisima i prilagođenim metapodacima.

Pokretanje Manyfolda na vašem VPS-u drži tisuće plaćenih i besplatnih modela koje prikupljate s web-mjesta poput MakerWorld, Printables i Thingiverse pod vašom potpunom kontrolom, s federiranim ActivityPub slojem koji vam omogućuje dijeljenje kolekcija s drugim stvarateljima bez predaje vaše biblioteke zatvorenom tržištu.