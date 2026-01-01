Do 69% popusta za Manyfold

Postavite Manyfold instalacijom jednim klikom.

Samohostiran upravitelj digitalnom imovinom za organiziranje, označavanje i pregledavanje vaše biblioteke modela za 3D ispis.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Manyfold instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Manyfold

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Manyfold

Manyfold je upravitelj digitalne imovine otvorenog koda, izgrađen posebno za entuzijaste 3D ispisa i stvaratelje koji trebaju organizirati rastuće kolekcije STL, 3MF i drugih datoteka modela. Za razliku od generičkih upravitelja datoteka, Manyfold nativno razumije 3D datoteke, generirajući sličice i interaktivne preglede, prateći kreatore i licence te grupirajući povezane dijelove u logične modele s oznakama, opisima i prilagođenim metapodacima.

Pokretanje Manyfolda na vašem VPS-u drži tisuće plaćenih i besplatnih modela koje prikupljate s web-mjesta poput MakerWorld, Printables i Thingiverse pod vašom potpunom kontrolom, s federiranim ActivityPub slojem koji vam omogućuje dijeljenje kolekcija s drugim stvarateljima bez predaje vaše biblioteke zatvorenom tržištu.

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Što možete izgraditi uz {name}

Manyfold ključne značajke

Interaktivni 3D pregledi

Rotirajte i pregledajte STL, 3MF, OBJ i druge formate izravno u pregledniku bez preuzimanja ili otvaranja slicera.

Pametno označavanje i metapodaci

Organizirajte modele s hijerarhijskim oznakama, autorima, licencama i prilagođenim poljima kako bi vaša knjižnica ostala pretraživa kako raste.

Višekorisničke kolekcije

Dijelite biblioteke s članovima obitelji ili kluba koristeći detaljne dozvole po korisniku i kontrole pristupa temeljene na ulogama.

Federirano dijeljenje

Slijedite druge Manyfold instance putem ActivityPub-a kako biste otkrili i razmijenili modele bez ovisnosti o centralnom tržištu.

OIDC jedinstvena prijava

Integrirajte Manyfold s Authentikom, Keycloakom ili bilo kojim OIDC pružateljem kako biste centralizirali autentifikaciju na vašoj samostalno hostiranoj platformi.

Automatsko skeniranje biblioteke

Premjestite mape postojećih modela u volumen za pohranu, a Manyfold ih uvozi, deduplicira i indeksira u hodu.

Zašto pokrenuti Manyfold na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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