Postavite Manticore Search instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovita baza podataka za pretraživanje otvorenog koda s pretraživanjem cijelog teksta, vektorskim pretraživanjem i podrškom za MySQL protokol.
Odaberite VPS plan za Manticore Search
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Manticore Search
Manticore Search je moćna baza podataka otvorenog koda izgrađena specifično za pretraživanje. Stvorena 2017. godine kao nastavak projekta Sphinx Search, kombinira pretraživanje cijelog teksta, pretraživanje sličnosti vektora i analitiku u stvarnom vremenu u jednom mehanizmu — dostupnom putem poznatog MySQL protokola ili JSON HTTP API-ja.
Za razliku od Elasticsearcha, Manticore je napisan u C++-u i zahtijeva minimalne resurse dok pruža izvrsne performanse upita preko milijardi dokumenata. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za pretraživanje — bez naknada po upitu, bez zaključavanja dobavljača i bez JVM opterećenja.
Manticore Search ključne značajke
Pretraživanje cijelog teksta
20+ operatora pretraživanja uključujući približno podudaranje, skraćivanje riječi na korijen i lematizaciju za precizno dohvaćanje cijelog teksta kroz velike zbirke dokumenata.
MySQL kompatibilan
Povežite se koristeći bilo koji MySQL klijent, ORM ili BI alat — nije potreban novi SDK, a postojeći alati temeljeni na MySQL-u rade odmah.
Vektorsko pretraživanje
Ugrađeni HNSW vektorski indeks omogućuje pretraživanje semantičke sličnosti i hibridne upite ključnih riječi + vektora bez zasebne vektorske baze podataka.
Indeksiranje u stvarnom vremenu
Dokumenti postaju pretraživi odmah nakon umetanja bez odgode ponovne izgradnje indeksa, čime se rezultati održavaju ažurnima u brzo mijenjajućim skupovima podataka.
Stupčasta pohrana
Stupčasti format ubrzava analitiku, agregacije i fasetno pretraživanje preko velikih skupova podataka s niskim memorijskim opterećenjem.
Zašto pokrenuti Manticore Search na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.