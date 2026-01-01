Do 69% popusta za Manticore Search

Postavite Manticore Search instalacijom jednim klikom.

Visokoučinkovita baza podataka za pretraživanje otvorenog koda s pretraživanjem cijelog teksta, vektorskim pretraživanjem i podrškom za MySQL protokol.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Manticore Search instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Manticore Search

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Manticore Search

Manticore Search je moćna baza podataka otvorenog koda izgrađena specifično za pretraživanje. Stvorena 2017. godine kao nastavak projekta Sphinx Search, kombinira pretraživanje cijelog teksta, pretraživanje sličnosti vektora i analitiku u stvarnom vremenu u jednom mehanizmu — dostupnom putem poznatog MySQL protokola ili JSON HTTP API-ja.

Za razliku od Elasticsearcha, Manticore je napisan u C++-u i zahtijeva minimalne resurse dok pruža izvrsne performanse upita preko milijardi dokumenata. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za pretraživanje — bez naknada po upitu, bez zaključavanja dobavljača i bez JVM opterećenja.

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Što možete izgraditi uz {name}

Manticore Search ključne značajke

Pretraživanje cijelog teksta

20+ operatora pretraživanja uključujući približno podudaranje, skraćivanje riječi na korijen i lematizaciju za precizno dohvaćanje cijelog teksta kroz velike zbirke dokumenata.

MySQL kompatibilan

Povežite se koristeći bilo koji MySQL klijent, ORM ili BI alat — nije potreban novi SDK, a postojeći alati temeljeni na MySQL-u rade odmah.

Vektorsko pretraživanje

Ugrađeni HNSW vektorski indeks omogućuje pretraživanje semantičke sličnosti i hibridne upite ključnih riječi + vektora bez zasebne vektorske baze podataka.

Indeksiranje u stvarnom vremenu

Dokumenti postaju pretraživi odmah nakon umetanja bez odgode ponovne izgradnje indeksa, čime se rezultati održavaju ažurnima u brzo mijenjajućim skupovima podataka.

Stupčasta pohrana

Stupčasti format ubrzava analitiku, agregacije i fasetno pretraživanje preko velikih skupova podataka s niskim memorijskim opterećenjem.

Zašto pokrenuti Manticore Search na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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