Manticore Search je moćna baza podataka otvorenog koda izgrađena specifično za pretraživanje. Stvorena 2017. godine kao nastavak projekta Sphinx Search, kombinira pretraživanje cijelog teksta, pretraživanje sličnosti vektora i analitiku u stvarnom vremenu u jednom mehanizmu — dostupnom putem poznatog MySQL protokola ili JSON HTTP API-ja.

Za razliku od Elasticsearcha, Manticore je napisan u C++-u i zahtijeva minimalne resurse dok pruža izvrsne performanse upita preko milijardi dokumenata. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za pretraživanje — bez naknada po upitu, bez zaključavanja dobavljača i bez JVM opterećenja.