Postavite Apache StreamPark jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Sveobuhvatni okvir za razvoj streaming aplikacija i platforma za računalstvo u stvarnom vremenu izvorno u oblaku za Apache Flink i Spark.
Odaberite VPS plan za Apache StreamPark
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache StreamPark
Apache StreamPark je Apache projekt najviše razine koji objedinjuje cijeli životni ciklus aplikacija za obradu streamova u stvarnom vremenu izgrađenih na Apache Flinku i Apache Sparku. Uparuje razvojno orijentirani okvir unaprijed izgrađenih API-ja i konektora s cloud-native operativnom konzolom za kompilaciju, implementaciju, nadzor i skaliranje streaming poslova s jednog web sučelja.
Samostalno hostiranje StreamParka na vlastitom VPS-u zadržava Flink artefakte poslova, povijest implementacije i operativne metapodatke pod vašom kontrolom, dok uklanja troškove i složenost pokretanja zasebne kontrolne ravnine za obradu streamova na hyperscaleru.
Apache StreamPark ključne značajke
Flink i Spark ujedinjeni
Razvijajte, implementirajte i upravljajte streaming poslovima Apache Flinka i Apache Sparka s jedne konzole uz podršku za viševerzijsko izvođenje.
Izrada poslova u pregledniku
Pišite Flink SQL i aplikacije temeljene na JAR-u u web uređivaču sa isticanjem sintakse, upravljanjem ovisnostima i poviješću verzija.
Implementacija jednim klikom
Pokrenite poslove na samostalne, YARN na Hadoop 2.x/3.x ili Kubernetes klastere izravno s platforme bez napuštanja preglednika.
Ugrađeno praćenje
Pratite pokrenute poslove, kontrolne točke, točke spremanja i događaje neuspjeha uz nadzorne ploče statusa u stvarnom vremenu i integracije upozorenja.
Bogat ekosustav konektora
Brže isporučujte s unaprijed izgrađenim konektorima za Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse i druge sustave za velike podatke i strojno učenje.
Zašto pokrenuti Apache StreamPark na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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