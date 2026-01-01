Apache StreamPark je Apache projekt najviše razine koji objedinjuje cijeli životni ciklus aplikacija za obradu streamova u stvarnom vremenu izgrađenih na Apache Flinku i Apache Sparku. Uparuje razvojno orijentirani okvir unaprijed izgrađenih API-ja i konektora s cloud-native operativnom konzolom za kompilaciju, implementaciju, nadzor i skaliranje streaming poslova s jednog web sučelja.

Samostalno hostiranje StreamParka na vlastitom VPS-u zadržava Flink artefakte poslova, povijest implementacije i operativne metapodatke pod vašom kontrolom, dok uklanja troškove i složenost pokretanja zasebne kontrolne ravnine za obradu streamova na hyperscaleru.